香港《明报》：从中央经济工作会议前瞻中国经济

（12月7日社评）

国家主席习近平忙碌的外访告一段落，按照惯例，一年一度的内地宏观经济重头戏——中央经济工作会议将于本月中旬开锣。如果说美国联储局公开市场委员会（FOMC）会议是观察全球第一大经济体美国走向的晴雨表的话，那么每年12月的中央经济工作会议则是预测世界第二大经济体中国经济来年路向的窗口。随着中国经济对全球经济的影响力与日俱增，这一年度会议也日渐受到国际的关注。

中央经济工作会议由中央财经领导小组召集，主要议题是回顾一年的经济形势，部署翌年经济调控。虽然不会明示经济增长的具体指标，但可以管窥未来一年经济的宏调路向。作为国际金融中心的香港，无论是创新转型，参与「一带一路」战略，还是优化「沪港通」，开通「深港通」，都需关注大局，观察大势，才能立于不败之地。

经济下滑大跌市留阴影，十三五规划入SDR激励

尽管是年度例会，但2015年的几件大事，令今次会议格外引人注目。首先，今年以来，内地经济出现了金融海啸以来最大的跌势，第三季经济增幅跌至6.9%，是2009年以来首度跌破7%。一般预测，今年全年经济增幅恐难「保七」，而2016年将是中国经济探底之年，乐观的估计增幅仅在6.3%至6.8%之间。

其次，10月召开的十八届五中全会，通过了中共中央对第十三个五年规划（2016-2020年）的建议，提出中国经济到2020年要比2010年翻一番（增加一倍），全面实现小康社会。身兼中央财经领导小组组长的国家主席习近平在会上指出，要实现这一目标，未来5年中国经济增幅要保持在6.5%以上。据专家测算，若今年增长6.9%，要实现2020年的目标，未来5年年均增长需达6.543%；若明年增幅低于6.5%，后4年的平均增速则需更高。

第三，7月初A股市场出现的恐慌性暴跌以及当局的「暴力救市」行动，给国际投资界留下了强烈的负面印象。虽然官方辩称那是不得已的特殊措施，而此举避免了一场系统性金融风险，但最近已多次声称市场已进入「自我修复和自我调整」阶段，显示当局也意识到暴力救市操作层面的粗疏，有意减少进一步的政府干预。习近平最近对内地股市的定义是﹕「融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护。」

最后，今年对于中国经济最具标志性的事件，就是人民币被纳入国际货币基金组织（IMF）的特别提款权（SDR）货币篮子。此一里程碑式进展，对中国进一步改革开放是一大激励，「入篮」之后，人民币的汇率市场化乃至中国的金融改革都已再无回头路可走。

此外，「一带一路」国际战略的确立，亚投行的即将成立，「创新、协调、绿色、开放、共享」五大发展理念的提出，「供给侧（供给方面）改革」新概念的面世，以及跨太平洋伙伴关系协议（TPP）的出笼、欧洲央行的新量宽措施、美国迫在眉睫的加息等外部因素，对明年中国经济的影响，也不可低估。

保增长优先进字加力度，改革护航新思路成大势

在上述背景之下，今年的经济工作会议对明年的中国经济作何擘划，下列重点值得关注﹕

如何看待增长？近4年的中央经济工作会议基调都是「稳中求进」，今年估计也不会大变。但结合经济下滑的现实和2020年翻一番的目标，经济增长的弹性空间已经不大，明年估计会在「进」字上加大力度。加之2016年又是「十三五」的开局之年，从中央到地方都会有「开门红」的冲动。内地专家已放言，看淡GDP不是不要GDP，发展还是「第一要务」。因此，保增长必排在优先位置。

如何保增长？虽然官方否定了4万亿式的「强刺激」手法，但宽松的财政政策和稳健的货币政策可以预期。习近平在财经领导小组会议提出的药方是﹕宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底，着力加强供给侧结构性改革。总理李克强在《经济学人》发表的文章则提出「继续深化改革，扩大对外开放，拓展国际经济合作」的20字方针。由此可见，改革已成为保增长的不二法门。

哪些领域将成为保增长重点呢？今年前三季，消费对GDP增长的贡献率为58.4%，较上年同期提高9.3个百分点，已超越投资、出口，成为拉动经济增长的三驾马车主力。而供给方面改革，放开二孩政策，推动户籍改革，就是优化人力资源配置；土地确权、农地流转以至国企改革，则是优化土地、资本配置。

政策层面，财税体制改革，扩大预算赤字；微观层面，化解过剩产能，促进产业重组，消化房产库存等，都是值得留意的重点。最近习近平提出「做好城市工作」、推进农民工市民化、提高户籍人口城镇化率、优化城市空间布局、加强市政基建、改善城市规划等，也透露出与以往不同的思路。（完）