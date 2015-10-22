香港《信报》：中英蜜运破地缘格局，欧洲诸国争攻华经贸

（10月22日社评）

国家主席习近平访美后马不停蹄访英，元首国事访问冠上「超级」一词，突显非同寻常，英国官方热情礼遇，高标准演绎了何谓超级。被昵称「习大大」的一国之主，用「有远见」这词回赠英方，也算得上是不寻常的评价，至少在面对美国总统奥巴马时听不到这词，透出亲疏之别。而中英彼此以热情打造「黄金十年」，更如蜜运的殿堂承诺，是不能靠动动嘴皮兑现的，须仗厚重的利益去经营，习主席今次带去英国的礼单，是超过三百亿英镑贸易投资，将为英国创造三千九百个职位。

这份厚礼浓情，看来是值得的。英国堪称是西方的异数，在中共打下江山立国之际，傲慢的斯太林还未打算承认襁褓的中华人民共和国时，英国已于一九五○年率先承认，既促使苏联急忙跟上，也比美国直到一九七九年元旦新中国成立三十年才建交，行先了一大步。英国的远见显然基于看到虽一穷二白却市场庞大的中国的经贸潜力，那是从鸦片战争誓要打开神州国门，就清晰起来的认知。这段历史让几代中英领导人都十分重视两国关系，重视彼此的经贸利益。

正如习大大引用莎士比亚名句：「凡是过去，皆为序章」，中英合作在复杂的时代，从过去走向未来，要揭开新一页。美国实施重返亚太战略，军事围堵中国之余，还主导跨太平洋伙伴关系协定（TPP），将中国摒于围外。中国牵头设立亚洲基础设施投资银行，以及实行西进的策略反制，欲打破美国的地缘挤压；正是英国不理盟友美国的阻拦，率先于西方阵营投入亚投行怀抱，英国财政大臣奥斯本甚至宣称「希望成为中国在西方的最好伙伴」，英国的坚定态度与带动作用，成全中国重塑地缘格局的战略，足以让中共第五代领导班子感激图报。习大大今次访英，奠定中英间最广泛最深入的经贸合作，扬言「利在两国，惠及世界」。

英国首相卡梅伦在与习近平会谈后宣布中国正式参与英国欣克利角Ｃ核电站项目，又表示两人谈及中国的「一带一路」。虽然卡梅伦指中英关系不仅局限于财经和投资领域，两国还致力于协力维护全球和平与稳定；双方并谈论网络安全和人权问题。然而，经贸合作绝对是这次中英峰会的主旋律。

其实，欧洲投身亚投行的何止英国，财困各国在欧债危机后，无不纷纷寄望中国施以援手，强化彼此的经贸往来。撇开经贸如何提升不说，中国仅仅开放国民游欧，已显出其巨大的带动能量。这现象与以往基于鄙视中国的制度，尤其不认同中国人权，舍得牺牲经贸利益加以抵制，存在很大的落差。前欧盟贸易委员德古赫特也表示，争夺北京好感的竞争愈来愈狂热，欧盟成员国间的竞争达到令人吃惊的程度。

欧洲近年受到欧债危机、希腊脱欧、乌克兰战事、难民压境连串困扰，给中国切入可乘之机，令欧洲成为美国打压中国后，中国向西拓进的地缘出路。以甘词厚礼开路，中国显然先声夺人。习大大访英后，德国总理默克尔、法国总统奥朗德将接着东来访华，或多或少有点不让英国专美。

事实上，欧洲主要国家开门揖迎中国来投资，是解决本国经济发展的重大助力。何况，凡事计算代价，老练的欧洲政要不会纯粹替北京抬轿，他们也会逼北京开放门户，只要西方国家齐心促中国加快改革开放，均有机会分食中国经贸大饼。现成例子之一，早前入股电视广播（TVB)的「中国梅铎」黎瑞刚，旗下华人文化产业基金便趁习主席今次访英，把英国默林娱乐集团引入上海，兴建LEGOLAND（乐高乐园），日后将以合资形式在内地建立多种形式的主题公园，包括中国动漫题材的文化娱乐项目。

习近平早已作出深入改革开放的承诺，并在踏实地推动，虽说中国分化欧洲，同样也成为欧洲各国合力攻入中国的机遇。习主席形容中英要成为「你中有我，我中有你」的利益共同体，中国何尝不也欢迎其他欧洲国家，结成共同体？在这前提下，中国吸纳外国投资的同时，还要包容海外的政治法制优势，正如习大大说的「国无长强、国无长弱」，中国全面推动依法治国，既吸收中华法治传统，也借监世界各国做法。他特别提到，英国最先探索代议制，而中国民本法治源远流长，两国可增加交流互相借监。中国明白世界利益共同体中，各国强弱态势无定，彼此学习促进，不应恃强凌弱，既敲打美国，也鼓励英国，又自我警戒。习近平既已放话，访英成为进一步改革开放的表白，世界必紧盯中国是这么说的，是否这么做。