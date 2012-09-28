香港《信报》：QE3控制预期 信者自会得救

（9月28日社评）

自欧洲央行宣布无限买债和联储局推出无限期和无限量购买MBS的QE3後,港股即追随外围欧美股市裂口上升,但升近20,900点水平已见乏力,成交动力减弱,说明QE3并未如过去两次量宽措施一样发挥巨大威力,刺激资产价格上升.“回春药”式的亢奋过後,金融市场只能维持胶着状态.

历史不会简单重复,QE1、QE2和QE3推出後期望和实际发挥的效应,也不尽相同.

QE1推出的目的旨在挽救雷曼倒闭後濒临崩溃的欧美金融系统,因为金融衍生工具缔造的金融资产泡沫爆破酿成的信心危机,祸连实体经济,不得不大量输入流动性,稳定金融系统.

QE2的推出,旨在制造和长期维持低息环境,企图驱使银行增加商业信贷,刺激经济复苏,结果却形成通胀预期,引发资金追逐资产价格,但因此而形成的财富效应,只有利金融资本和持有资产最富有的阶层,对社会整体消费和实体经济刺激有限,所以美国经济增长缓慢,实质失业率仍然高企不下.

倘若大家以为QE3等於无限印钞,势必导致超级通胀,是捉错用神.量宽措施只能解决短暂性的融资问题,却不能改变长远经济和生产力的回报,最终亦不可能改变资产价格.要实体经济受惠,必须配合政府增加开支的财政政策,才可实际增加就业.但面对"财政悬崖"的困境,美国一定要在政治上有所突破,才可以凯恩斯主义的财政政策,配合货币量宽措施,刺激经济,创造就业.

QE3真正的目的,其实旨在控制预期,以通胀创造名义GDP增长,只要市场愈早相信QE3有效,QE3便可真正发挥效用.

但吊诡的是,倘若人人相信QE3,量宽措施真正发挥效用,财富效应刺激消费增加,带动企业投资,改善实体经济,通胀真的重临,低息环境亦会提早终结,到头来进取的投资者便会受到损害.

这种两难局面,解释了股市和投资市场何以踟蹰不前,面对前所未见的奇局,投资者若要"焗赌",只能炒股不炒市,并且应该速战速决,有利获利.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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