香港2月私人住宅楼价续创新高 连涨11个月且升幅为四个月来最大

路透香港3月31日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年2月全港私人住宅楼价指数连续第11个月上升，续攀新高，按月升幅比1月加快且为四个月以来最大；中小型住宅升幅尤为凌厉。此外，2月租金指数亦连续第三个月反弹。

2月全港私人住宅楼价指数报312.8，较1月调整后数字309.4升1.1%，比1月份0.68%的按月升幅加快；按年楼价升幅达14.3%。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，升势尚未停歇。从最新楼价数据显示，市场对政府去年11月上调印花税对楼市再度＂加辣＂，以及美国12月加息的影响，或已完全消化。近期新盘热销，令市场气氛更畅旺。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示， 最新数据升幅比预期为多，相信3月份数字仍会上升，因农历新年后销情理想。但租金升幅仍落后楼价升幅。现时市场有点扭曲，因少数成交已推高楼价。如未来数月楼价仍创新高，估计政府会再对楼市措施＂加辣＂。

政府的楼价数据有所滞后，中原地产上周五发表的数字显示，截至3月19日香港整体二手楼价按周升0.78%，续创历史新高。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）2月楼价按月分别升1.2%、1.1%和0.83%，三类别住宅楼价升幅均比1月加快；D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）按月升幅分别0.18%及0.57%，比1月的升势减缓。

租金方面，2月整体私人住宅租金按月升0.51%，1月份经调整后的升幅为0.92%；月内A、B及C类住宅租金平均涨0.51%，D、E类单位租金升0.2%，均较1月份的涨势减慢。（完）

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