香港私人银行成本收入比率偏高 促使行业并购前行--毕马威

路透香港7月3日 - 会计师行毕马威周四称，香港私人银行业成本收入比率普遍在70%以上的偏高水平，加上监管要求日趋严格和市场竞争加剧，预料未来数年行业并购活动将会持续。

毕马威最新《聚焦香港私人银行》报告结合由去年12月至今年2月与多间私人银行的高级管理人员深入访谈指出，其业务重点是要优化成本结构及业务策略，以应对市场竞争及合规要求成本上升。而主要挑战在于成本收入比率偏高（普遍在70%以上），优秀人才匮乏令员工成本上升，应付监管要求的支出增加亦蚕食了利润。

毕马威中国合伙人兼香港银行业主管马绍辉（Paul McSheaffrey）说，“为了应对更严格的监管要求，私人银行可能需要花费巨资去提升他们现有的合规措施，包括科技、流程和资料收集。因此，银行在未来几年需要调整策略去改善成本结构，并需要定下优先次序化繁为简，减低业务成本。”

毕马威预期，私人银行业的并购活动将会持续，现有经营者撤出市场及新竞争者的加入将令市场格局改变。

“我们预期未来几年较小型的私人银行将会出现整合，部分原因是他们没有足够规模去应付成本上升。”马绍辉称，“不过，随着愈来愈多中国内地银行在香港扩张业务，香港仍然会有相当的竞争力。”

报告又指出，业务增长仍然是私人银行的首要任务。不少私人银行表示他们倾向于更具针对性及选择性的增长策略，多于积极进取的扩张模式。部分私人银行预期未来2-3年业务会有显着增长，主要地区集中在香港，服务对象则为东北亚地区的客户。

毕马威中国合伙人施柏家（Isabel Zisselsberger）称，“大部分跨国银行仍然视亚洲为一个充满机遇的市场，尤其是与北美及欧洲比较。问题是增长动力将来自何方，私人银行因此需要深化与客户的关系。”

争取客户数年后，私人银行需要辨别出有利可图的客户从而增加来自他们的收入，或是结束那些无利可图的服务。不过施柏家指出，目前很多私人银行的分析能力还不足以获取足够的资料深入了解客户，辅助做好这项工作成为客户经理的主要责任。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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