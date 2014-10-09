综述：港府取消原定与学生的对话 检察机关将就酬金问题对特首调查

路透香港10月9日 - 香港政府周四取消同示威学生的谈话，这对于化解香港政治危机的努力是一大打击。此次危机中成千上万人上街示威，要求实行真正普选并要求特首梁振英辞职。

就在港府做出该决定前，有亲民主议员要求对特首梁振英进行调查，因梁振英在担任公司职务时曾从一家澳洲工程公司处收取逾640万美元的资金。

尚不清楚示威学生的下一行动--是加大示威力度还是择日再战。

“鉴于学生和相关团体公布新一轮不合作运动，动摇双方对话基础，政府决定暂不与学生会面，”政务司司长林郑月娥表示。

就在几小时之前，香港特别行政区律政司授权检方调查特首梁振英收受一家澳洲工程企业款项的案件。

律政司表示，其作出的决定旨在避免“任何可能的倾向、偏袒或不当影响”。

**梁振英面临指控**

香港亲民主议员周四要求对特首梁振英进行调查，因梁振英在担任公司职务时曾从一家澳洲工程公司处收取逾640万美元的资金。

此事更加剧了梁振英面临的压力。香港“占中”示威活动已持续数日，示威者要求梁振英下台。现在，反对梁振英的呼声从户外示威人群漫延至香港立法会。

据澳大利亚Fairfax Media报导，澳大利亚工程公司UGL在2012和2013年就其收购戴德梁行(DTZ Holdings Ltd)的交易向梁振英支付了资金。梁振英在出任香港特区行政长官之前任戴德梁行亚太区主席。

特首办公室否认存在任何不正当行为。

香港民主党主席刘慧卿对路透表示：“我们欢迎开展调查，参照《立法会（权力及特权）条例》，我们可以传唤证人（包括梁振英本人）、媒体及其它证据。“

“我们必须谨慎行事。这是一项非常严重的指控，在决定任何弹劾行动之前我们需要更加仔细地调查……虽然我们也不排除（弹劾）。”

特首办公室称，相关资金款项是当时由梁振英辞去戴德梁行职务时产生的，而与他辞职后提供的任何服务无关。

特首办公室周四的一份声明中援引UGL方面的说法称，这是一项“合标准的‘不竞争、不挖角’协议，其唯一目的是保证梁振英(一旦竞选失败)不会加盟其竞争对手，或建立或推广任何与戴德梁行形成竞争的业务，或从戴德梁行挖走任何人，从而UGL可以保证这项收购的商业利益。”(完)

(编译/审校 王洋/洪曦/田建华)

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