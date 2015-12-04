香港10月份住宅楼价按月跌1.1% 为19个月来首见

路透香港12月4日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，10月全港私人住宅楼价按月回落1.1%，为19个月来首见下跌。租金亦同步下跌，为自去年2月以来首见。

本地住宅楼价自去年4月以来持续向上，但这股升势终在10月份中止。10月份整体楼价指数报302.6，由9月的历史高位306回落1.1%，指数为自6月以来最低。

同时，租金亦跟随回落。10月份整体住宅租金按月放缓近1%，租金指数报175.7，9月为177.4。对上一次租金按月录得下跌，见于去年2月。

今年首10个月私人住宅楼价累计仍升8.7%，租金累计涨5.7%。

政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产今天公布的最新二手住宅楼价指数--中原城市领先指数（CCL）按周跌0.32%，楼价已调整八周，CCL累计跌4.53%。中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，楼价连跌三周，但跌幅明显收窄；楼市非一面倒地下跌，惟调整尚未结束。

差饷物业估价署的数字显示，10月份以面积大小划分的五类住宅物业价格全线下跌，其中以D、E类大单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）跌幅最大，按月回调3.3%。A、B及C类（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米及70-99.9平方米）的中小型单位楼价按月分别下滑0.86%、1.1%及1.2%。

花旗银行周四发表的一项调查显示，香港市民对楼价走势的看法出现逆转，对未来两年楼价看跌的比例高于看涨，为六个季度来首见，且该比例亦是有纪录以来新高。美国快将加息、中国及环球经济疲弱以及香港楼价持续上升一段时间均是导致楼价转跌的原因。（完）