背景资料：香港政府近年推出的压抑楼市措施

路透香港6月27日 - 香港政府自2009年底以来推出了多项压抑楼市措施，金管局更推出了六轮的逆周期措施，多次收紧按揭贷款，以抑制因美国量化宽松令流动性泛滥造成的楼市泡沫风险。

近日，美国联储局主席伯南克明确了逐步退市的时间表，意味着香港快将脱离超低利率时期。市场对香港楼市回调的预期也在上升，被政府辣招影响最大的地产代理行业呼吁政府撤招的声音渐响。

以下为路透整理的近年政府推出的主要楼市措施:

本届特首梁振英任内推行措施:

**2013年4月**

--《一手住宅物业销售条例》正式生效，就一手住宅物业销售的各项环节，订立详细规定，违反条例条文属罪行，最高可被罚款500万港元及判监七年。

**2013年2月**

--上调物业从价印花税率，价值200万港元以下物业印花税率由100港元增至交易金额的1.5%。200万港元以上的印花税率较现行增加一倍；税阶分别由1.5%、2.25%、3%、3.75%和4.25%倍增.但签约时没拥有物业的香港永久居民可获豁免。已拥有一套物业，但又希望换楼的人士，政府会给予六个月的时间买家取回印花税差额。

--金管局推出第六轮逆周期措施，提升银行风险管理和抗震能加。三项措施包括：银行为按揭贷款申请人进行压力测试时，由现时假设2个百分点的利率上升幅度增加至3个百分点，适用于所有物业按揭贷款；所有工商物业的按揭贷款最高按揭成数，一律按原来适用上限下调一成；停车位按揭的最高按揭成数一律定为四成，贷款年期上限统一为15年。

**2013年1月**

--不再推出曾荫权时代提出可”先租后买”的“置安心资助房屋计划”。

**2012年10月**

--上调额外印花税税阶，向在6个月内、6-12个月及12-36个月转售物业征收额外印花税税率，分别升至20%、15%和10%。同时，将额外印花税适用期由两年延长至三年。

--开征买家印花税，税率划一为15%，适用于香港永久性居民以外的任何人士或公司取得住宅物业。部分交易，包括如涉及香港永久性居民及其非香港永久性居民的近亲，可获得豁免。

**2012年9月**

--收紧已拥有一个或以上未完全偿还按揭的物业(住宅或工商业楼宇)的按揭申请。以"供款与入息比率"为基础申请物业贷款，申请人的供款与入息比率上限由50%下调至40%；同时在利率压力测试下，申请人的供款与入息比率上限由现时的60%下调至50%。

--若申请人以“资产水平”为基础而申请新的按揭贷款，最高按揭成数上限从现时的40%下调至30%。

--若按揭贷款申请人的主要收入并非源自香港，最高按揭成数从现时按照所适用的最高成数下调10个百分点，改为下调20个百分点。

--所有新造按揭贷款的年期上限设定为30年。

**2012年8月**

--出售830个剩余居屋单位、全数出售首个“置安心”项目约1,000个单位，2013年初预售楼花；并倾向出售四个上届政府规划的置安心项目，涉及4,000个单位。开展研究新的置业安居计划。

--加快审批预售楼花申请，未来三至四年的一手私人住宅供应量预计为6.5万个。

--政府会视乎市场反应，适度加售住宅用地。

--改建或重建工厂大厦，增加短期出租公屋供应。

--将36幅政府、机构或社区用地拨作公私营住宅用地，提供约11,900个单位。

**2012年8月**

--宣布推出5,000个名额，供白表申请人可免补地价购买二手居屋。

上届特首曾荫权任内推出措施:

**2011年10月**

--由2016/17年度起，四年内提供共超过1.7万个居屋单位，每年约2,500-6,500个。首年度先提供2,500个。

**2011年6月**

--所有价值1,000万港元以上的住宅物业的最高按揭成数为五成。

--价值700-1,000万港元住宅物业的最高按揭成数调低至六成，贷款额不可超过500万港元。

--价值700万港元以下的住宅物业最高可以做七成按揭，贷款额最高为420万港元。

--如按揭贷款申请人的主要收入并非来自香港，贷款的最高按揭成数，不论物业的种类和价值，亦需按照所适用的标准下调至少一成。

--以按揭贷款申请人资产净值为依据所批出的按揭贷款，最高按揭成数由五成一律下调至四成。

**2010年11月**

--向在6个月内、6-12个月及12-24个月转售物业加征额外印花税，税率分别为15%、10%和5%。

--收紧大额物业按揭成数，1,200万港元以上物业按揭成数由六成降至五成。

--价值800-1,200万港元的住宅物业的按揭贷款最高成数从七成下调至六成，贷款额不可超过600万港元。

--价值800万港元以下物业按揭成数上限仍维持七成，但贷款额不多于480万港元。

--所有非自住住宅物业、以公司名义持有物业、工商物业按揭成数一律下调至五成。

--全面取消所有住宅交易延迟缴交印花税。

**2010年10月**

--与香港房屋协会合作，推出“先租后买”的“置安心资助房屋计划”。

--将房地产于资本投资者入境计划下（即投资移民）的投资资产类别中剔除。

--未来10年政府平均每年需提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地，确保楼市健康平稳发展。

--加快内部程序，向市场提供更多住宅用地；加快启德发展区的基建工程，提早至2015年将区内住宅用地推出市场。

**2010年8月**

--将价值1,200万港元以上物业按揭成数，由原来的七成收紧至六成。

--非自住物业实施六成按揭上限。

--禁止一手住宅物业以私人名义“摩货”(Confirmor，即在物业未完成交易前转售)方式出售。

--提高取消交易的没收订金比例，由占楼价5%升至10%。

--要求向银行进行按揭贷款人士，其供款对收入比例不能高于50%。

--按揭证券公司暂停接受逾九成按揭贷款申请。

--主动推出三幅规模较细的中小型住宅土地拍卖。

**2010年4月**

--推出“九招12式”，规管发展售销售一手住宅楼宇，包括楼盘开售前七天提供售楼说明书、楼盘开售前三天公布销售价单、发展商必须提供最少一个与交楼标准完全一致的示范单位等。

**2010年2月**

--调高价值2,000万港元以上豪宅印花税率，由3.75%升至4.25%。

--不再容许购买2,000万港元以上楼宇的买家延交税款。

--研究活化居者有其屋第二市场。

**2009年10月**

--对价值2,000万港元或以上的住宅物业实施六成按揭成数上限，楼价低于2,000万港元的物业继续沿用七成按揭上限，但贷款额最多不超过1,200万港元。(完)

(记者 梁慧仪; 审校)

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