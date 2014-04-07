香港2月私人住宅楼价跌至八个月新低

路透香港4月7日 -香港差饷物业估价署周一发表的临时数字指出，今年2月全港整体私人住宅楼价按月回落0.25%，为连续两个月录得环比下跌，并创八个月最低；当月租金亦连跌三个月，按月下滑0.5%，实用面积400平方米以下（A类住宅）的小型单位领跌。

数据显示，除A类住宅楼价按月持平外，其余四个类别的私人住宅售价于2月均录得不同程度按月下跌，其中以D类住宅（实用面积100-159.9平方米）跌幅最大，为1.16%；B、C类住宅（实用面积40-69.9平方米及70-99.9平方米）跌幅分别为0.43%及0.64%。

至于豪宅类别的E类住宅（实用面积160平方米以上）在2月份跌0.88%，但这类单位于月内的成交宗数少于20宗。

租金方面，除E类住宅按月微升0.14%外，其余四类住宅租金均下跌，当中以A类住宅跌幅最大，近1%。B、C和D类住宅租金分别按月跌0.2%、0.2%及0.85%。

政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年3月24-30日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报117.22点，按周跌1.01%，而3月30日止当周比3月2日当周的楼价则低0.68%。

2月初大型发展商新鸿基地产(0016.HK)减价发售新界元朗住宅楼盘“尔峦”的货尾单位（剩余单位）影响下，拉低了二手楼价。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于2月份的回报率分别为3.2%、2.9%、2.6%、2.4%和2.2%，与1月持平。（完）

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(记者 梁慧仪；审校 屈桂娟)

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