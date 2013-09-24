香港房价负担比率渐回归长期平均值 楼价将下跌--东亚银行

路透香港9月24日 - 东亚银行(0023.HK)发表经济分析报告指出，2008-12年间香港房价与家庭收入比率较过往长期平均水平为高，偏离了市民的负担能力范围。随着在过去几年影响楼市的不寻常因素逐渐消退，该比率将回归其长期平均水平；除非工资增长加快，否则楼价将要回落。

报告称，房价与家庭收入比率（即面积45平方米住宅价格/家庭每年总收入中位数）较适合用作量度香港市民自置居所负担能力的指标。该比率在2003-12年、1998-2012年及1993-2012年间的平均值分别为7.7倍、7.1倍及7.8倍。这表示7-8倍的房屋价格与家庭收入比率是香港市民的可负担能力范围。

但该比率在2008-12年期间的平均值为9.3倍，并在去年底升至11.8倍的高位。比率近年偏离香港市民的负担能力范围，是由多个因素所导致。包括按揭利率处于历史低位，减轻了按揭供款的负担，使买家能购入较高价格的房屋。此外，房屋供应缺乏和内地客的购买意欲亦进一步带动楼价上升。

但报告指出，这些推高楼价的因素正在逐渐消退，向非香港永久居民征收的15%买家印花税亦已令内地客购买香港房地产的热潮受到控制。

此外，报告预测美国可能于2015年中开始上调美元短期利率，预计在2015-16年美国联邦基金利率累计增加2.5个百分点。港元按揭利率相信会同步上升，并在2016年底达到4.85%，接近其长期平均水平。与此同时，香港的房屋供应料开始回升；保守估计于2016年将达1.75万个供应量，接近1998-2012年年均1.91万个的供应量。

因此，报告预期，未来房价与家庭收入比率将回归长期平均水平。若此比率于2016年降至8倍（即市民可负担能力范围的上限），除非工资增长加快，否则楼价将要回落。

报告以2008-12年家庭收入中位数平均每年增长3.5%为例，若未来数年维持这个升幅，楼价需要在2012-16年间回落22%。家庭住户须在未来几年密切留意利率上升以及房屋价格调整对其财政负担的影响。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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