香港楼市再升温 港府重申增土地供应

路透香港8月16日电---近日香港楼市又再有升温迹象,香港特首梁振英表示,已注意到有关情况,并重申政府短期会通过增加土地供应,以及采取措施遏抑投机活动.

梁振英於周日在电台节目上表示,政府会努力增加土地供应,不会将楼价推低,迁就市民购买力.此前政府宣布将於明年起推出5,000个购买二手居屋免补地价名额刺激居屋楼价,令部份居屋买家转投私人住宅市场,加上一手市场暂时未有大型新盘推出等多种因素助推下,二手市场近日交投明显转为炽热,多个二手楼盘楼价创出历史高位.

梁振英周三晚出席一公开场合後表示,最近有报导和评论说香港楼市有升温迹象,他有注意到亦会继续密切注意.

"特区政府除了一些中、长期措施外,在短期来说,我们会增加土地供应,会采取措施来遏抑任何可能出现的一些投机活动,亦会防止物业市场的过度信贷."他说.

"当然我们会增加市场的透明度,我们在短期方面都会多管齐下,确保楼市可以健康平稳发展."梁振英表示.

事实上,上届曾荫权政府于过去两年多以来先後推多项稳定楼市措施,包括增加土地供应、收紧按揭贷款成数、复建居屋等等,但仍勒不住楼价狂飙.今年以来,香港二手楼价累计上升9.4%,目前仍在高於1997年的高位徘徊.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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