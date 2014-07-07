香港5月私人住宅楼价连续两个月环比上升

路透香港7月7日 - 香港差饷物业估价署周一发表的临时数字显示，今年5月全港整体私人住宅楼价连续第二个月回升，按月上扬0.77%，升幅比上月加快，中小型单位楼价升幅超前大面积豪宅。

至于私人住宅整体租金亦继续上升，环比涨0.26%，较4月份0.32%的升幅则略为回顺，中小型单位租金仍然带领升势。

财政司司长曾俊华在其个人网志中称，5月份住宅楼价上升明显加快。上星期有较多资金流入香港，触动联系汇率的强方兑换保证，金管局向市场注入160多亿港元。

＂虽然暂时没有迹象显示有大量资金流入物业市场，但我们会密切监察，不会掉以轻心。＂他说。

他并指，美国最新的经济数据显示就业市场稳步改善、同时通胀升温，有分析认为联储局可能会加快利率正常化的步伐。

数据显示，实用面积400平方米以下（A类住宅）5月份楼价按月上升0.94%，幅度比前一个月的0.45%高逾倍。实用面积40-69.9平方米（B类住宅）5月楼价按月分别亦升0.9%，前一个月升幅为0.61%。

实用面积70-99.9平方米（C类住宅）为五类住宅中唯一录得按月下跌，跌幅0.3%。

豪宅类方面，D及E类住宅（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）5月楼价按月分别升0.46%及0.23%，升幅较前一个月放缓。

租金方面，中小型的A、B、C类住宅租金于5月全线上扬，按月分别升0.42%、0.32%及0.36%。至于豪宅类的D、E类住宅租金则分别按月持平及升0.14%。

政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年6月23至29日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报121.19点，按月升2.38%。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于5月份的回报率分别为3.2%、2.9%、2.7%、2.5%和2.2%，与4月持平。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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