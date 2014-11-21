香港中小型住宅楼价摆脱占领运动阴影 连两周创新高--中原地产

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
路透香港11月21日 - 香港大型物业代理--中原地产周五发布的数据显示，香港的中小型住宅楼价已摆脱“占领运动”的阴影，连续两周创出历史新高；但大型单位楼价则续受影响。
反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报129.61点，按周下跌0.06%，结束三周连升。CCL(中小型单位)连升四周共0.59%，连续两周创历史高位。受惠于大型屋苑楼价上升，中原城市大型屋苑领先指数CCL Mass最新报130.95点，再创历史新高，按周上升0.31%，连升三周共0.7%。
CCL(大型单位)仍受占领运动拖累，调整未完成。最新报129.07点，按周下跌2.02%，连跌三周共2.21%，创15周新低。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇预期，今年底前中小型单位楼价继续带领大市上升，而大型单位楼价可望止跌回稳，但跑输大市。
今天公布的指数，根据11月10日至16日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近八成的交易是在10月27日至11月2日签订临时买卖合约。
争取民主普选的＂占领运动＂自9月28日开始以来，目前仍然在金钟、旺角和铜锣湾等多个地区持续，但占领范围已有所缩小，部份道路交通亦已恢复。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。