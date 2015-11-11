明年香港楼价看跌最少一成 一般住宅跌幅更大--第一太平戴维斯

路透香港11月11日 - 全球房地产服务商--第一太平戴维斯周三预期，香港的豪宅楼价未来一年可能下跌10%，而一般住宅楼价跌幅更可能达15%，并以小户型位价格跌幅尤为明显。

第一太平戴维斯资深董事兼研究及顾问谘询服务部主管盛世民指出，由于经济放缓、利率上调及新盘供应增加，预计香港一般住宅市场明年将面临更大挑战。开发商可能提供更多优惠促销一手新盘，二手市场成交量将进一步下降。

＂尽管宏观指标并无市场出现任何崩盘的迹象，但负利率这一造成过去数年资产价格上升的主要因素正逐渐消退，以及偏高的房价收入比平均值可能逐步出现回落，我们预计一般住宅价格明年可能下跌达15%，小户型单位价格跌幅将尤为显着。＂他称。

虽然政府最新发布的9月份楼价指数显示，私人住宅楼价继续创新高，但当月升幅为半年以来最慢，且愈来愈多的分析师亦预料楼价将见顶回落。

第一太平戴维斯表示，香港银行体系有充足的流动资金、业主普遍负债率较低及因欠缺其它投资选择，因而不愿低价放售等促成目前上升周期的其它因素仍然存在，且预计于近期不会变化。

此外，政府未来也有可能放宽或取消遏止投机及抑制海外买家交易（虽然预计短期内不会成事）的现行政策。虽然供应量持续回升，但该行认为仍然低于过往长期平均水准。这些有利因素有助抵御2016年价格调整的影响。（完）