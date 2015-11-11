明年香港楼价看跌最少一成 一般住宅跌幅更大--第一太平戴维斯

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月11日 - 全球房地产服务商--第一太平戴维斯周三预期，香港的豪宅楼价未来一年可能下跌10%，而一般住宅楼价跌幅更可能达15%，并以小户型位价格跌幅尤为明显。
第一太平戴维斯资深董事兼研究及顾问谘询服务部主管盛世民指出，由于经济放缓、利率上调及新盘供应增加，预计香港一般住宅市场明年将面临更大挑战。开发商可能提供更多优惠促销一手新盘，二手市场成交量将进一步下降。
＂尽管宏观指标并无市场出现任何崩盘的迹象，但负利率这一造成过去数年资产价格上升的主要因素正逐渐消退，以及偏高的房价收入比平均值可能逐步出现回落，我们预计一般住宅价格明年可能下跌达15%，小户型单位价格跌幅将尤为显着。＂他称。
虽然政府最新发布的9月份楼价指数显示，私人住宅楼价继续创新高，但当月升幅为半年以来最慢，且愈来愈多的分析师亦预料楼价将见顶回落。
第一太平戴维斯表示，香港银行体系有充足的流动资金、业主普遍负债率较低及因欠缺其它投资选择，因而不愿低价放售等促成目前上升周期的其它因素仍然存在，且预计于近期不会变化。
此外，政府未来也有可能放宽或取消遏止投机及抑制海外买家交易（虽然预计短期内不会成事）的现行政策。虽然供应量持续回升，但该行认为仍然低于过往长期平均水准。这些有利因素有助抵御2016年价格调整的影响。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。