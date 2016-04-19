逾半香港受访企业对未来12个月香港经济前景维持观望态度--调查

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月19日 - 致同会计师事务所周二发表最新调查报告显示，今年一季度环球企业的乐观情绪降至三年最低，然逾半受访香港企业对未来12个月香港的经济前景则维持观望态度。
据致同《最新国际商业调查报告》调查显示，对于未来12个月经济前景是否乐观，有52.5%的受访香港企业持观望态度，认为颇乐观及非常乐观则分别22.5%及5%；而感到颇悲观的受访者有20%，感到非常悲观的则为零。
同时，有70%受访香港企业预期企业收入可维持（45%）甚至增加（25%）。
致同（香港）会计师事务所主管合伙人林敬义指出，中国经济牵动大部份地区的市场情绪，虽然中国的经济增长预期将继续放缓，但普遍认为，中国经济放缓程度及步伐并未有担心般差。
“因此，尽管外围环境不明朗，很多企业对本身的收入预期及招聘计划仍具信心。”他并说。
调查发现，超过六成香港企业的雇主计划于未来12个月增加雇员薪酬，其中55%愿意按通胀加薪，高于通胀的则有7.5%；不过亦有37.5%雇主声称在未来12个月可能需要冻薪，减薪的则没有。
报告针对36个国家/地区超过12,500家企业进行调查，在中国访问了分布于北京、上海、广州及香港数百家企业；被访者之中，私营、国有和外资企业各占三分之一。
相比起全球其他地区，香港企业对经济前景稍为看高一线。调查显示，全球其他地区的企业对前景相对悲观，环球企业乐观情绪从去年第四季的36%，下降至今年首季的26%。
在中国内地方面，中国企业乐观情绪亦从去年第四季36%降至今年首季的27%，但北京、上海及广州等内地三大城市的企业，对未来12个月的前景展望则较为乐观。三大城市均有超过八成受访企业预期企业收入可维持甚至增加，其中更有超过五成的广州企业预期收入将会上升。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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