逾半香港受访企业对未来12个月香港经济前景维持观望态度--调查

路透香港4月19日 - 致同会计师事务所周二发表最新调查报告显示，今年一季度环球企业的乐观情绪降至三年最低，然逾半受访香港企业对未来12个月香港的经济前景则维持观望态度。

据致同《最新国际商业调查报告》调查显示，对于未来12个月经济前景是否乐观，有52.5%的受访香港企业持观望态度，认为颇乐观及非常乐观则分别22.5%及5%；而感到颇悲观的受访者有20%，感到非常悲观的则为零。

同时，有70%受访香港企业预期企业收入可维持（45%）甚至增加（25%）。

致同（香港）会计师事务所主管合伙人林敬义指出，中国经济牵动大部份地区的市场情绪，虽然中国的经济增长预期将继续放缓，但普遍认为，中国经济放缓程度及步伐并未有担心般差。

“因此，尽管外围环境不明朗，很多企业对本身的收入预期及招聘计划仍具信心。”他并说。

调查发现，超过六成香港企业的雇主计划于未来12个月增加雇员薪酬，其中55%愿意按通胀加薪，高于通胀的则有7.5%；不过亦有37.5%雇主声称在未来12个月可能需要冻薪，减薪的则没有。

报告针对36个国家/地区超过12,500家企业进行调查，在中国访问了分布于北京、上海、广州及香港数百家企业；被访者之中，私营、国有和外资企业各占三分之一。

相比起全球其他地区，香港企业对经济前景稍为看高一线。调查显示，全球其他地区的企业对前景相对悲观，环球企业乐观情绪从去年第四季的36%，下降至今年首季的26%。

在中国内地方面，中国企业乐观情绪亦从去年第四季36%降至今年首季的27%，但北京、上海及广州等内地三大城市的企业，对未来12个月的前景展望则较为乐观。三大城市均有超过八成受访企业预期企业收入可维持甚至增加，其中更有超过五成的广州企业预期收入将会上升。（完）