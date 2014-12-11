香港中环、金钟一带今天进行清场 目前进展大致顺利

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透香港12月11日 - 被占领75天的中环、金钟一带道路周四进行清场，代表禁制令申请人的律师和执达主任早上宣读禁制令后，清场随即展开。目前过程大致顺利，而警方亦尚未介入。
早上10:30左右，多名头戴白色头盔、身穿红色反光背心及手套的禁制令代理人开始移除中环干诺道中、大会堂对开马路上的铁栏等大型障碍物，在场有大批传媒采访，而警方亦在场戒备，暂时未须介入。
香港警务处高级警司郭柏聪今早表示，警方已调派足够警力在现场，倘执达主任要求，警方将提供相关协助。而据香港有线电视引述消息指，警方预备7,000名警员应付今天的清场行动。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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