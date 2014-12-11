香港中环、金钟一带今天进行清场 目前进展大致顺利

路透香港12月11日 - 被占领75天的中环、金钟一带道路周四进行清场，代表禁制令申请人的律师和执达主任早上宣读禁制令后，清场随即展开。目前过程大致顺利，而警方亦尚未介入。

早上10:30左右，多名头戴白色头盔、身穿红色反光背心及手套的禁制令代理人开始移除中环干诺道中、大会堂对开马路上的铁栏等大型障碍物，在场有大批传媒采访，而警方亦在场戒备，暂时未须介入。

香港警务处高级警司郭柏聪今早表示，警方已调派足够警力在现场，倘执达主任要求，警方将提供相关协助。而据香港有线电视引述消息指，警方预备7,000名警员应付今天的清场行动。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。