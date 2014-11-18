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时事要闻 | 2014年 11月 18日 星期二 10:11 BJT

港府准备对部分示威地点进行清场

路透香港11月18日 - 香港政府周二准备对示威者占据了将近两个月的市中心重要地区实施部分清场。

目击者称，约有30名法院法警抵达金钟地区毗邻港府的中信大厦，准备应大厦所有者的请求，强制执行法庭清理街道的裁决。

一些示威者将帐篷内的枕头、毛毯和其他物品打包，准备转往其他示威区域。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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