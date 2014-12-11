香港《经济日报》：清场难清民怨 占领死结仍待解

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（12月11日社评）
警方今早将到金钟占领区清场，部分占领者扬言顽抗，公众忧行动能否和平落幕。惟警方纵顺利清场，深层问题仍远未解，因无论港府或占领学生，皆欠妥协诚意，令死结仍难解开。
市民对学生失望，亦对政府失望，因市民虽理解港府处理占领运动有不少掣肘，不能违反中央的政改框架，惟公众亦未见港府有尽最大努力，在其权限之内缓和事态，如港府承诺的多方对话平台、向中央提交民情报告等，皆欠实质进展，未显示出解决问题的足够诚意。
港府与学生皆诚意不足，占领运动终硬碰收场，最大输家实是香港。因清场难清社会怨气，港府未来启动政改第二轮谘询时，理性对话的空间恐更小，手握否决权的泛民更已扬言否决政改，达成2017年普选特首的机会已愈见渺茫。
正如政务司长林郑月娥所言，占领清场并不代表事件了结。港府固应尽快履行组建对话平台、撰写民情报告等承诺，并提出具体的特首选举方案，在中央框架下谋求最大民主空间，以挽回公众支持。
学生与占领者亦应理解，寸步不让不能为香港争取得更民主的2017年特首选举，甚至恐弄巧成拙。未来争取民主时有理想亦要顾现实，民主路才能走得更稳。
惟中央亦有更大责任，因“831”决定是占领运动的导火线，反映中央对香港民情掌握必须大幅改善。到底中央如何重新评估香港民情变化、为打破政改僵局腾挪更多回旋空间，以回应港人对民主的强烈诉求，将是中央对港政策、以至有效落实一国两制的必修课题。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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