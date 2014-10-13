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时事要闻 | 2014年 10月 13日 星期一 14:22 BJT

上百名身份不明者欲拆除香港示威者所设路障 与示威者发生冲突

路透香港10月13日 - 上百名身份不明者试图拆除示威者设在香港中心区的路障，其中一些人佩戴面具。这些身份不明者与示威者发生冲突。

一些出租车司机要拆除路障，香港警方予以阻止。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)

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