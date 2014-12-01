香港占中示威者与警方爆发冲突 政府总部暂停开放

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港12月1日 - 数以千计香港占中示威者与警方在政府总部外面爆发冲突后，迫使港府总部周一暂时关闭。
抗议者包围金钟海富中心，与警方对峙。政府总部、立法会及多家商店上午都被迫关门。
占中示威升级，警方在最新一波冲突中，以警棍及胡椒喷雾驱散抗议者。
数以百计的镇暴警察昨晚与示威群众爆发数轮激烈冲突，驱散抗议人士。
数十名医护志工为众多伤者施行治疗，一些伤患失去意识，还有些人头上伤口流着血。警方表示，至少40人遭到拘捕。
香港保安局局长黎栋国为警方动用武力提出辩解，他称警方必须采取果断行动，维护法纪是警方职责。
除了金钟发生冲突，旺角的紧张情势也升高。过去几周旺角多次发生冲突，上周三警方曾进行清场。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。