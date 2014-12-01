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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 14:51 BJT

香港占中示威者与警方爆发冲突 政府总部暂停开放

路透香港12月1日 - 数以千计香港占中示威者与警方在政府总部外面爆发冲突后，迫使港府总部周一暂时关闭。

抗议者包围金钟海富中心，与警方对峙。政府总部、立法会及多家商店上午都被迫关门。

占中示威升级，警方在最新一波冲突中，以警棍及胡椒喷雾驱散抗议者。

数以百计的镇暴警察昨晚与示威群众爆发数轮激烈冲突，驱散抗议人士。

数十名医护志工为众多伤者施行治疗，一些伤患失去意识，还有些人头上伤口流着血。警方表示，至少40人遭到拘捕。

香港保安局局长黎栋国为警方动用武力提出辩解，他称警方必须采取果断行动，维护法纪是警方职责。

除了金钟发生冲突，旺角的紧张情势也升高。过去几周旺角多次发生冲突，上周三警方曾进行清场。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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