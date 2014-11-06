香港示威者与警察发生冲突 局势平静逾两周后再度趋紧

路透香港11月6日 - 香港“占中”示威者周四上午在人流密集的旺角与警察发生冲突，在平静了逾两周之后紧张气氛再度升级。旺角是示威者驻留的三个地点之一。

几十名手持警棍与盾牌的警察在凌晨2点过后进入数百名示威者的聚集地点，双方发生了冲突。

超过30名戴着盖伊·福克斯面具的人士加入示威者队伍。盖伊·福克斯在1605年曾参与策划刺杀英国国王，后来成为反资本主义抗议活动的标志。

主要由学生构成的示威者要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

据香港电台报导，香港前保安局局长叶刘淑仪周三提议，让香港学联在特首提名委员会取得席位。

香港占中学生团体计划派代表前往北京，向中央高层提出诉求，预计周四公布计划细节。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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