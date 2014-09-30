（修正）综述：香港示威者仍在街头逗留 继续向中国政府施压

9月29日，香港抗议民众封锁了通往金融区的道路。 REUTERS/Carlos Barria

(更正：内文第14段“香港专上学生联会主席周永康”的头衔应为“香港专上学生联会秘书长周永康”)

路透香港9月30日 - 周二凌晨的几个小时里，成千上万的示威者仍然拥堵在香港街道上，继续对中国政府保持压力，使之面临25年来最严重的政治挑战之一。

防暴警察多已撤回，亦难见周末时汹涌的冲突场面、催泪弹和警棍。随着紧张局势的缓解，一些精疲力尽的示威者睡在路边，其他人还在唱歌或高喊口号。

一位年轻警官坐在椅子上玩手机，不远的街上数以千计的示威者在转悠，有些人还唱歌跳舞。

当问及为什么警察这么少时，他回答：“事实上没有理由。但我们累了，我们都是人，也需要休息。”

示威者多为学生，他们要求实现全面民主，要求香港特区行政长官梁振英下台，之前中国政府在上月宣布计划，将2017年香港领导人的候选人限定在几个忠于中央的人里。

外部世界忧心忡忡地关注这场示威，担心冲突可能扩大，引发更加严厉的镇压行动。

“美国呼吁香港当局克制，让示威者和平表达其看法，”白宫发言人Josh Earnest周一在例行简报会中说。

这场被北京政府称为“非法的”示威活动，是香港1997年回归以来最严重的一次。

示威活动最紧绷的时候，香港一些全球最贵的写字楼和购物商场大楼间冒出催泪瓦斯的烟雾。之后，防暴警察在周一中午左右突然撤离。

随着紧绷情势稍缓，疲累的示威者打起盹或者撑着伞遮蔽太阳。雨伞已成为这场示威活动的象征，有些人还称其为“雨伞革命”。

雨伞除了基本用途，还被拿来当作阻挡胡椒喷雾的脆弱防护。

组织者说，周五晚间爆发示威之后有多达8万人上街。不过，并没有其他独立的估算数字。

周一与周二早上，示威者聚集在香港至少四个最繁忙的区域，包括港府所在的金钟、中环、知名的购物区铜锣湾，以及九龙地区人口密集的旺角。

香港专上学生联会秘书长周永康表示，目前发生的事件不能归类于学生运动或占中行动，事件已经演变为公民运动。

香港示威活动相关地图：link.reuters.com/can92w

**外界关注**

这场行动让北京政府陷入困境。如果打击力度过大，可能动摇外界对以市场为主导的香港的信心；如果未能坚定回应，则可能使中国异议份子受到鼓舞。

这场示威活动预计于10月1日中国国庆节升级，澳门也有人在计划进行示威集会。

来自其他国家支持民主的人士预计也将举行示威活动，可能引发更多难堪情况。

周末香港混乱的局面透过电视播出，已经让外界留下深刻印象，尤其是台湾。

台湾总统马英九表示，北京需要“倾听香港民众的声音，用和平审慎的态度处理”。

英国表示关切情势发展，并呼吁保护民众示威的权力。

中国外交部发言人华春莹稍早表示，“中央政府坚决反对在香港发生的各种破坏法治、破坏社会安宁的违法行为，充分相信并坚定支持特区政府依法处置。”

她称，“希望有关国家谨言慎行，不以任何方式介入香港内部事务，不以任何方式支持‘占中’等非法活动，不发出任何错误信号。”

**部分银行网点关闭**

汇丰(HSBA.L)、花旗(C.N)、中国银行(601988.SS)、渣打(STAN.L)和星展(DBSM.SI)等银行关闭了在香港的部分网点，并建议员工在家远程办公，或改去其它办公地点上班。

迄今为止香港的示威活动造成了一定的金融影响，香港股市.HSI周一收跌1.9%。

一位工会代表称，来自香港综合企业太古股份(0019.HK)旗下太古饮料和可口可乐公司(KO.N)一家主要装瓶公司的约200名员工举行罢工，声援示威者。他们亦要求香港领导人下台。

香港民众示威活动频现，令内地游客对港望而却步，由于十一期间香港将有示威行动，大陆游客国庆长假很可能回避香港。周一香港当局取消了十一期间的放烟火计划。美国、澳洲和新加坡也发出了赴港旅行警告。

在九龙可看到数万人挤在街道上，却看不到警察的身影。示威者秩序良好，补给站准备了大量瓶装水、水果、饼干、巧克力棒等食品供他们自取。(完)

(编译 郑茵/李婷仪/陈宗琦；审校 张明钧/徐文焰/白云)

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