综述：香港示威者面临抉择 将于周五同政府展开对话

路透香港10月8日 - 香港民主示威人士周二晚间与港府达成协议，将于本周稍晚进行正式对话，以化解诸多疑虑；这些疑虑导致数以万计市民走上街头示威。

学生主导的示威活动曾在一周前与警方发生冲突，目前逐渐趋于平静，周末占中与反占中人士发生扭打后，示威人数已经减少。

周二仍有数百名示威者紮营在通往主要政府办公区域和商业区的路上，阻碍交通并导致市内部分学校停课。

示威者要求香港行政长官梁振英下台，并要求中国让香港民众能够在2017年普选。梁振英并未理会下台呼声。

政制及内地事务局副局长刘江华与学生代表周二会谈过后表示，确定将会在周五下午4点进行首次对话。

刘江华称，对话重点将放在“政改宪制基础，以及政改法律规定。”他所指的是2017年选举香港特首的计画。

学生领袖岑敖晖确认学生将参加会谈，藉此对政府高层表达他们的意见，但他也表示，会谈议题的范围料将受到限制，他对此感到“愤怒与失望”。

他表示，示威活动将持续直到“政府与人民之间研拟出实质的措施为止”，任何暴力或将学生清场的行为，都将影响会谈。

一年多前开始酝酿的占中示威活动，成为中国中央政府25年以来所面临的最大政治挑战。

示威人士本周移除银行、购物中心与证交所汇聚的市区部分主要道路的路障。

“我们知道我们造成了一些不便，但我们也是有原因的，”刚毕业的大学生Ronald Chan说，“我们希望其他人能理解。”Ronald Chan与几位示威者在中环组成一道人墙，但允许厢式货车和垃圾车进出。

由于示威者占据了主干道路，所以其他进市区的道路迅速出现拥堵。香港岛和九龙维多利亚港几个地方的交通堵塞绵延数英哩。地铁则是挤爆人潮，主要示威地点金钟附近地铁站的人龙甚至从站内溢满到街上。

**零售业销售下降**

零售业机构警告称，需要迅速解决问题，否则10月销售将出现2003年以来首降。10月恰逢黄金周假期，所以是一个重要的销售月份。

香港零售管理协会周一晚间表示，10月1-5日期间，金钟、中环以及铜锣湾附近商区的连锁店销售下降30-45%。

旺角地区销售也同样大幅下滑，示威者与警方和反占中人士在这里爆发了一些激烈冲突。

汇丰与Markit Group周二公布的香港9月PMI数据显示，示威活动发生前，许多香港企业的处境已经不妙。月内新业务量于累跌四个月后，大致维持上月水平。9月私营企业职位连续六个月下跌，职位流失率为四个月以来最强劲。

过去一周示威人数有所起伏，一些人在夜间暂离后又重新返回。警方自9月28日向示威者施放催泪瓦斯与胡椒喷雾后，未再过多干涉示威活动。

周二有大约40名反占中人士出现在主要示威地点附近的金钟地铁站，占中派对其发出斥责直到他们离去。

示威活动已促使港股市值蒸发接近500亿美元。世界银行表示，示威对香港经济造成伤害，不过对中国影响有限。(完)

(编译/审校 张明钧/李爽/陈宗琦/郑茵)

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