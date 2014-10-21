《明报》：首次破天荒政改对话政府学联须务实以对

（10月21日社评）

政府与学联代表今日傍晚对话，讨论政改问题。政府与学联就政改立场，众所周知南辕北辙，因此可预期对话会出现激烈交锋场面。不过，期望双方以至广大市民要有同一认知，就是：政改争议错综复杂，难寄望透过一次对话，就可以取得大多数人认同的成果。

今次对话在傍晚6时到8时举行，对话双方都要承受巨大压力。官民政治对话，在这样的政治热度下举行，不仅在本港是首次，其他国家地区也少见。今次对话若能顺利结束，本港将再一次展示文明理性、高质素的一面，可以强固世人对香港的信心。

对话由电视全程直播，只要掌握好电视语言，清晰宣示立场，申明理据，就会得分，这是政府和学联争取市民认同的最好机会。

学联若只追求理想，完全不理会现实的局限，那无话可说，否则若学联视公民提名等理想为长期目标，眼前争取推进政制民主化，包括尽量制衡不合理筛选，并非没有空间。

摆在学联眼前的是理想与现实的抉择，最理想的公民提名争取不到，怎么办？我们只能说，并非只有公民提名才可达至有真正选择的普选，坊间10 多个学者、团体、政团提出来的方案，都可以做得到。

至于政府，虽然全国人大常委会的决定不能踰越，但是政府也要务实，拿出诚意争取平和解决此事。因此，今次破天荒的对话，政府和学联都要回归现实，以化解危局，促进政制民主化为目标，使香港化险为夷并有所得。(A04)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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