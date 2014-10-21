《明报》：首次破天荒政改对话政府学联须务实以对

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（10月21日社评）
政府与学联代表今日傍晚对话，讨论政改问题。政府与学联就政改立场，众所周知南辕北辙，因此可预期对话会出现激烈交锋场面。不过，期望双方以至广大市民要有同一认知，就是：政改争议错综复杂，难寄望透过一次对话，就可以取得大多数人认同的成果。
今次对话在傍晚6时到8时举行，对话双方都要承受巨大压力。官民政治对话，在这样的政治热度下举行，不仅在本港是首次，其他国家地区也少见。今次对话若能顺利结束，本港将再一次展示文明理性、高质素的一面，可以强固世人对香港的信心。
对话由电视全程直播，只要掌握好电视语言，清晰宣示立场，申明理据，就会得分，这是政府和学联争取市民认同的最好机会。
学联若只追求理想，完全不理会现实的局限，那无话可说，否则若学联视公民提名等理想为长期目标，眼前争取推进政制民主化，包括尽量制衡不合理筛选，并非没有空间。
摆在学联眼前的是理想与现实的抉择，最理想的公民提名争取不到，怎么办？我们只能说，并非只有公民提名才可达至有真正选择的普选，坊间10 多个学者、团体、政团提出来的方案，都可以做得到。
至于政府，虽然全国人大常委会的决定不能踰越，但是政府也要务实，拿出诚意争取平和解决此事。因此，今次破天荒的对话，政府和学联都要回归现实，以化解危局，促进政制民主化为目标，使香港化险为夷并有所得。(A04)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。