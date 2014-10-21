《星岛日报》：学联不肯收手，对话难乐观

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（10月21日社评）
政府与学联今天展开对话，市民多希望政治困局能有突破，让香港渐见晴天，但从学联目前的取态看来，对话达成结果的机会甚微。令人担心的是，如果对话拉倒，更大的骚乱会随之出现，这是大多数港人不愿见到的。
在对话前夕，学联仍坚持强硬立场，在政改方面，要求政府向全国人大常委提交政改补充报告，当中包括在特首普选中实行公民提名，并取消立法会功能组别。换言之，人大常委要重新考虑已决定的普选框架。此外，还会要求政府就警方施放催泪弹问责，甚至重提要特首梁振英下台。
政府今次愿意对话，是希望缓和极度紧张的政治形势，故让学联陈述对政改的意见，但不等于政府会在大原则上退让。
此外，政府已向人大常委提交政府报告，完成了这部曲，而人大常委据此作出了决定，政府没可能改变程序，走回头再行一次。
可以预见，学联愿意在上述框架内谈判政改细节的可能性极低，必然会在对话中坚持立场，因为经过二十多天的「抗争」，运动一发难收，学联的代表是逼着做英雄做到底，身不由己，欲罢不能，唯有给群众运动牵着走，继续硬挺不可能实现的要求。
其实泛民中的温和派以及一些中间人士都希望学联见好即收，建立与政府长期商讨的平台，然后宣布撤兵，保存实力打持久战。
但这份善意，学联不会听得入耳，仍将乘着激烈群众运动的风暴盲目地向前冲。学联知进不知退，激情盖过了理智，对话又怎可以有成果？
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。