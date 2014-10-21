《星岛日报》：学联不肯收手，对话难乐观

（10月21日社评）

政府与学联今天展开对话，市民多希望政治困局能有突破，让香港渐见晴天，但从学联目前的取态看来，对话达成结果的机会甚微。令人担心的是，如果对话拉倒，更大的骚乱会随之出现，这是大多数港人不愿见到的。

在对话前夕，学联仍坚持强硬立场，在政改方面，要求政府向全国人大常委提交政改补充报告，当中包括在特首普选中实行公民提名，并取消立法会功能组别。换言之，人大常委要重新考虑已决定的普选框架。此外，还会要求政府就警方施放催泪弹问责，甚至重提要特首梁振英下台。

政府今次愿意对话，是希望缓和极度紧张的政治形势，故让学联陈述对政改的意见，但不等于政府会在大原则上退让。

此外，政府已向人大常委提交政府报告，完成了这部曲，而人大常委据此作出了决定，政府没可能改变程序，走回头再行一次。

可以预见，学联愿意在上述框架内谈判政改细节的可能性极低，必然会在对话中坚持立场，因为经过二十多天的「抗争」，运动一发难收，学联的代表是逼着做英雄做到底，身不由己，欲罢不能，唯有给群众运动牵着走，继续硬挺不可能实现的要求。

其实泛民中的温和派以及一些中间人士都希望学联见好即收，建立与政府长期商讨的平台，然后宣布撤兵，保存实力打持久战。

但这份善意，学联不会听得入耳，仍将乘着激烈群众运动的风暴盲目地向前冲。学联知进不知退，激情盖过了理智，对话又怎可以有成果？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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