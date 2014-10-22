香港《明报》：立场南辕北辙对话各自表述

（10月22日社评）

政府与学联一场历来仅见的政改对话，双方坚守原则立场，各自表述，既无缩窄分歧，也未扩大鸿沟，若冀望首次对话就取得显着进展的人，会有一点失落。不过，在对话中，政府就政改争议的四点总体回应、三点充实提名委员会民主程序的思路，是新提法，即使学生或其他人可能有不同解读，但从政府的角度显示了诚意。

政务司长林郑月娥提出探讨设立的多方平台，若能及早设立运作，增加民间与政府沟通商讨渠道，以其他方式商讨，或许可以补充大锣大鼓对话之弊。

学联在对话中是采取攻势的一方。他们提出的公民提名、废除功能组别、修改《基本法》等，被政府代表分别反驳之后，学联代表认为香港的危局，因为港人民主权利被扼杀，乃当局一手造成，要求政府提出具体时间表、路线图，回应市民的民主诉求。

另外，政制及内地事务局长谭志源表示，希望在第二轮政改谘询时，从三方面探讨如何充实提名委员会提名时的「民主程序」。

林郑月娥的回应和谭志源的充实提委会民主程序的提法，反映政府在权责范围内，期望做一些事化解僵局。只是，若占领行动示威者只有理想，罔顾现实局限，则对话如何推展下去，暂时看不到出路。林郑月娥仍然期望与学联再有对话，不知道事态还有什么转圜之处。从乐观出发，只能当作对话是千里之行，始于足下，不可能一蹴而就，寄望他朝会出现山重水复疑无路，柳暗花明又一村的转机。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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