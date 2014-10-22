香港《明报》：立场南辕北辙对话各自表述

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（10月22日社评）
政府与学联一场历来仅见的政改对话，双方坚守原则立场，各自表述，既无缩窄分歧，也未扩大鸿沟，若冀望首次对话就取得显着进展的人，会有一点失落。不过，在对话中，政府就政改争议的四点总体回应、三点充实提名委员会民主程序的思路，是新提法，即使学生或其他人可能有不同解读，但从政府的角度显示了诚意。
政务司长林郑月娥提出探讨设立的多方平台，若能及早设立运作，增加民间与政府沟通商讨渠道，以其他方式商讨，或许可以补充大锣大鼓对话之弊。
学联在对话中是采取攻势的一方。他们提出的公民提名、废除功能组别、修改《基本法》等，被政府代表分别反驳之后，学联代表认为香港的危局，因为港人民主权利被扼杀，乃当局一手造成，要求政府提出具体时间表、路线图，回应市民的民主诉求。
另外，政制及内地事务局长谭志源表示，希望在第二轮政改谘询时，从三方面探讨如何充实提名委员会提名时的「民主程序」。
林郑月娥的回应和谭志源的充实提委会民主程序的提法，反映政府在权责范围内，期望做一些事化解僵局。只是，若占领行动示威者只有理想，罔顾现实局限，则对话如何推展下去，暂时看不到出路。林郑月娥仍然期望与学联再有对话，不知道事态还有什么转圜之处。从乐观出发，只能当作对话是千里之行，始于足下，不可能一蹴而就，寄望他朝会出现山重水复疑无路，柳暗花明又一村的转机。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。