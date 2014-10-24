《信报》：不管对话有否共识 政改也须争取民心

（10月24日社评）

除了那些耳熟能详的口号之外，以雨伞作为图腾的占领运动近日最常听到的热话之一是「某某不代表我」。发表这一类言论的包括人数过千的一群公务员，他们在报章刊登公开信指出，政府人员协会及香港公务员总工会早前指摘政客煽动占中，不代表他们。

谁也不愿被代表，谁也不能代表谁，群龙无首的占领运动如何圆满收科，益发显得左右为难，即使运动发起者以及民主路上的同道中人呼吁撤退，总会有些满腔热血的理想主义者坚持「你不代表我」而决定留守，连法庭颁布的禁制令亦视若无睹。

至于政府方面，似乎对学联在对话期间与对话后两副态度颇不以为然，但我们认为特区政府此刻切勿意气用事，别以为与学联对话暂时没有共识，便对会面之时所提出的四点回应敷衍了事。

怎样争取更大民心，不妨参考民意调查。中大传播与民意调查中心最新一项调查结果显示，37.8%受访者表示支持占领运动，35.5%表示不支持，两者比率相若。可堪玩味的是，受访者倾向于接受「修订方案」。

简单来说，在支持与不支持占领运动人数差不多的情况之下，政府有机会透过改善提委会而争取民心，得到一半以上的市民支持通过方案，从而为这一次史无前例的公民抗命带来化解矛盾的出路，让愿意接受务实成果的示威者撤退回家。

说是修订方案也好，说是提委会民主化也好，此乃解决问题的突破点，一个负责任的政府不得不慎而重之，勿再因为漠视民意而让人高呼「政府不代表我」 。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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