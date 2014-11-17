香港居民对示威活动支持下降 但也不满意政府的反应--调查

路透香港11月17日 - 香港中文大学一项调查显示，逾三分之二的香港人认为，占据香港主要地区七周的支持民主示威活动应当停止。

调查显示，67.4%受访者称示威者应当从街道撤走。公众对示威活动的支持也在下降，43.5%的受访者表示反对，33.9%支持。

调查结果公布前，周六报纸公布了主要抗议地点金钟的清场通知，表示警方可能在某天清空路障，与法庭发出的临时禁令一致。

沪港通周一开通，香港证交所周边没有出现反对示威。

该调查显示占据街道示威活动支持下降，但也显示对香港政府处理危机的不满。

40%的受访者认为政府没有做出适当反应，48.5%受访者称，政府需要作出妥协。

该调查在11月5日-11日访问了1,030名讲粤语的居民。(完)

(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。