香港居民对示威活动支持下降 但也不满意政府的反应--调查

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港11月17日 - 香港中文大学一项调查显示，逾三分之二的香港人认为，占据香港主要地区七周的支持民主示威活动应当停止。
调查显示，67.4%受访者称示威者应当从街道撤走。公众对示威活动的支持也在下降，43.5%的受访者表示反对，33.9%支持。
调查结果公布前，周六报纸公布了主要抗议地点金钟的清场通知，表示警方可能在某天清空路障，与法庭发出的临时禁令一致。
沪港通周一开通，香港证交所周边没有出现反对示威。
该调查显示占据街道示威活动支持下降，但也显示对香港政府处理危机的不满。
40%的受访者认为政府没有做出适当反应，48.5%受访者称，政府需要作出妥协。
该调查在11月5日-11日访问了1,030名讲粤语的居民。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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