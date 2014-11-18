香港部分示威者闯入立法会大楼 占中情势再度升温

路透香港11月19日 - 一小群香港示威人士周三清晨从侧门冲进香港立法会大楼，警方阻止后续强行进入的示威者，占中示威沉寂一段时日的情势再度升温。

这场冲突爆发前数小时，香港法院法警开始对市中心的示威营地展开部分清场，但主要示威地点大部分仍不受影响。占中示威已持续近两个月。

周三凌晨，约100名配戴头盔、携带警棍与盾牌的防暴警察驻守于立法会外，与要求普选的示威人士对峙。

示威者不断大喊：“警察撤退”。

这是示威者首度闯入重要的公共机关大楼，与许多政治分析师对这场香港最坚决、耗时最久的示威活动强度将逐渐减弱的预测相左。

周三凌晨事件有所升级，一小群示威者冲向立法会大楼，用金属路障和混凝土块猛砸一扇玻璃门。据目击者称，他们最后砸破了玻璃门，有几个人还一度冲进大楼。

数十名防暴警察赶来，用胡椒喷雾剂和警棍防止其他示威者也冲进大楼。部分警察带着盾牌和头盔。

警察举起红色警告牌要求示威者退后，与此同时示威者筑起一道雨伞墙抵挡胡椒喷雾。

在现场的一位民主派议员张超雄表示，他和其他示威者曾试图制止少数激进分子破门而入。他称这是非常非常孤立的事件，他也不希望看到，因为迄今为止示威活动一直都十分平和。

周二约有30名法院法警抵达金钟地区毗邻港府的中信大厦，准备应大厦所有者的请求，强制执行法庭清理街道的裁决。法院另一项针对旺角一条街道的类似清场令尚未开始执行。(完)

(编译 陈宗琦/郑茵 审校 张荻)

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