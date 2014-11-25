香港当局开始对旺角部分示威者占领区清场

路透香港11月25日 - 香港周二对旺角部分示威者占领区进行清场,行动中没有遇到什么阻碍。之前香港法院发出禁制令，判决须重新开放道路。

大批警员在现场戒备，与此同时，执行法庭令的执达主任重新开放了亚皆老街，让车辆可以自由通行。

示威者稍早已拆除帐篷并收拾个人物品，随后头戴白色头盔和身穿马甲的工作人员将木制路障从马路上移开。法院的此项禁制令是因应一家小巴公司的申请，该公司指路障影响了公司业务。

一些示威者举着黄色横幅，要求中国政府允许香港实现全面民主。

一位27岁头戴明黄色安全帽和防毒面具的示威者表示，就算当局清理了这块地方，他们争取真正普选权的斗争也没有停止，“这只会促使人们考虑用其他方式继续这场运动”。

香港特首梁振英称这些示威活动是非法的，呼吁参与者回家。数以百计的示威者仍然沿附近的弥敦道安营扎寨。香港媒体称本周稍后这里部分地区也将被清理。(完)

(编译 郑茵 审校 屈桂娟)

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