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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 2日 星期二 16:03 BJT

香港学生领袖号召支持者重新集结

香港学生领袖黄之锋周二号召民主示威者在市中心重新集结。不到一天前，他宣布将开始绝食抗议，要求改革选举。18岁的黄之锋还敦促香港政府恢复与学生的对话。周一示威者与警方爆发冲突，迫使港府总部暂时关闭。路透
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