香港部分学生拒绝撤离 仍留在金钟等示威地点

路透香港12月3日 - 部分香港学生周三表示将留在示威据点，没有理会“占中”运动领导人要求他们撤离的呼吁。

数百名学生仍留在港府总部及中心商务区附近的金钟示威地点，决心继续为争取2017年下一任香港地区领导人的直接选举而斗争。

一位学生领袖号召支持者重新集合，但几小时后“占中”运动发起人因担心发生暴力活动，呼吁示威者回家。

这场示威活动开始于两个月前，示威者虽然都要求香港实现全面民主，但目前在具体策略上却出现分歧，且缺乏明确的领导。

少部分人留在铜锣湾繁华商业区扎营，但多数人在乘地铁往西两站的金钟，学生们在那里搭蓬扎营。(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。