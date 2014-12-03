香港部分学生拒绝撤离 仍留在金钟等示威地点

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透香港12月3日 - 部分香港学生周三表示将留在示威据点，没有理会“占中”运动领导人要求他们撤离的呼吁。
数百名学生仍留在港府总部及中心商务区附近的金钟示威地点，决心继续为争取2017年下一任香港地区领导人的直接选举而斗争。
一位学生领袖号召支持者重新集合，但几小时后“占中”运动发起人因担心发生暴力活动，呼吁示威者回家。
这场示威活动开始于两个月前，示威者虽然都要求香港实现全面民主，但目前在具体策略上却出现分歧，且缺乏明确的领导。
少部分人留在铜锣湾繁华商业区扎营，但多数人在乘地铁往西两站的金钟，学生们在那里搭蓬扎营。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：