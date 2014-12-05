香港示威者面临选择 是撤离还是改变策略

路透香港12月5日 - 香港民主示威者周五面临选择，是停止持续两个多月的街头运动，还是改变策略。一位抗议活动领导人建议发动拒不缴税运动以“封锁政府”。

香港学联领导人下周将做出决定，是否号召示威者撤离主干道上的营地。主干道被占，给交通和商业造成严重干扰，也考验了市民的耐心。

周五，在中央商务区的金钟示威地点，约20名身穿厚夹克的示威者在已经转凉的天气中等待。

特首梁振英对香港经济日报表示，仍占据街道的是那些比较激进的示威者，所以应该采取行动清场。

据媒体报导，预计警方将从周三开始清理金钟地区的街道，许多学生表示将会撤离。

即便警方清场和学联撤离，一些人仍有可能留在原地。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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