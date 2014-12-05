香港示威者面临选择 是撤离还是改变策略

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透香港12月5日 - 香港民主示威者周五面临选择，是停止持续两个多月的街头运动，还是改变策略。一位抗议活动领导人建议发动拒不缴税运动以“封锁政府”。
香港学联领导人下周将做出决定，是否号召示威者撤离主干道上的营地。主干道被占，给交通和商业造成严重干扰，也考验了市民的耐心。
周五，在中央商务区的金钟示威地点，约20名身穿厚夹克的示威者在已经转凉的天气中等待。
特首梁振英对香港经济日报表示，仍占据街道的是那些比较激进的示威者，所以应该采取行动清场。
据媒体报导，预计警方将从周三开始清理金钟地区的街道，许多学生表示将会撤离。
即便警方清场和学联撤离，一些人仍有可能留在原地。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。