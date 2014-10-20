“占中”对香港零售及饮食业影响明显 外资投资转观望

路透香港10月20日 - 香港财政司司长曾俊华表示，政府正在收集数据，评估今次“占领中环”事件对经济的具体影响，初步掌握到的资料显示，相关地区的零售、饮食业首当其冲，影响较为明显，整体信用卡消费录得大幅度下跌，个别外资对短期到香港投资，态度亦转为观望。

他在其个人网志(here)撰文并称，相信这些影响会陆续反映在短、中期的经济数据上。至于金融市场方面，目前为止股市、汇市、金融体系都秩序正常，运作畅顺，但短期内仍然可能出现波动，投资者需要留意。

曾俊华表示，占领运动持续逾20天，运动已充份且清楚地表达了学生和所有参加者的诉求，恳请学生和所有参加者能够冷静地、从香港的长远广泛利益作出判断，尽早撤离马路，让社会回复正常秩序，将运动带回到法治的轨道。

他并称，周二学生代表会与政改三人组展开对话。期望同学和有份参与今次运动的市民，能够理性、积极、客观，以实事求是的态度解决眼前困局，让社会回复秩序，免却香港继续折腾，普罗大众不再受到进一步的损害。

他指出，今次大型群众运动对于香港各个方面，特别是管治、政治、社会秩序、经济民生、国际形象等等都产生深远的影响。不少朋友表示，港九多条主要干道连日被示威者阻塞，市民生活和经济活动无法正常运作，担心会对本地经济，特别是中小企的生计造成沉重打击，他们的忧虑绝对可以理解。

“我认同金钱和经济数据不是衡量香港成就的唯一标准，但我必须指出，经济影响不只是数字的上上落落，还关乎小商户的生计甚至是生存空间，打工仔的饭碗，和成千上万家庭的福祉，我们不能轻视。”曾俊华称。

他亦表示，占领运动所造成的影响，绝大部份会在中、长期反映。以外资投资为例，今次事件对香港长久以来的国际形象，特别是港人普遍拥护法治，社会环境长期稳定等等，都会造成负面效果，即使它们只是流于印象，海外人士对于香港的观感还是会有所转变，而这些转变出现了就不容易扭转。

曾俊华指出，占领运动持续逾20天，整个运动与“公民抗命”这口号已经越走越远，即使发起人高举“爱与和平”，却一而再地见证社会出现严重撕裂，人与人之间充斥互相指摘、谩骂，甚至是挑衅和肢体暴力。

他担心，“爱”与“和平”其实早已经离运动而去。此时此刻，无论是运动发起人、参与运动的同学、支持运动的市民，都应该暂时放下热情，冷静评估一下运动持续下去，到底会向哪一个方向发展。

在谈到此前在旺角发生的严重冲突时，曾俊华表示，部份人士的举措，无法不令人相信，他们的意图只是想破坏社会秩序，趁着占领运动乘机混水摸鱼，社会绝不能接受他们以“公民抗命”或“不认同警方执法”作为犯法捣乱的藉口，有份参与占领运动的同学和市民，必须立即与他们划清界线。

“撤离不是一个容易的决定，需要很大的勇气，但我仍然相信，你们能够在关键时刻，鼓起勇气作出正确的抉择。”曾俊华呼吁。

学联等占领人士要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完）

(记者 赵红梅；审校 张喜良)

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