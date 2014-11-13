香港《文汇报》：中央支持香港维护法治依法清场

（11月13日社评）

国家主席习近平昨日在中美元首联合记者会上指出，香港「占中」是违法事件，坚决支持特区政府依法处置，并重申香港事务纯属中国内政，外国不应以任何方式干涉。习近平主席的讲话传递强烈讯号：一是坚决支持特区政府依法处置违法「占中」；二是坚决反对外国干预香港事务，不容许外国对特区政府维持治安说三道四。

中央一早就将「占中」定性为违法活动，旗帜鲜明支持香港特区政府依法处置「占中」。习近平主席日前在北京会见行政长官梁振英时重申「三个坚定不移」，强调中央政府充分肯定、全力支持行政长官和特区政府依法施政。

现在，法院颁发的禁制令已经赋予香港警方协助清除路障的权力，为维护香港法治权威，尽快恢复正常社会秩序，保护市民人身财产安全，以及外国公民和企业在香港的合法权益，香港警方责无旁贷要介入事件，果断执行禁制令，依法结束「占中」。

实际上，「占中」是一场企图反中乱港的「颜色革命」。尽管美国政府一再否认与「占中」有直接关系，但事实证明，美国在「占中」行动中扮演了极不光彩的角色。习近平主席重申香港事务纯属中国内政，外国不应以任何方式干涉，正是「提醒」美国不要再对「占中」说三道四。香港「占中」破坏法治、扰乱社会的程度较之「占领华尔街」严重得多，美国政府没理由说一套、做一套，怂恿「占中」示威者胡作非为。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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