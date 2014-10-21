梁振英：与学生一次对话未必解决所有问题 但是好开始

路透香港10月21日 - ＂占领运动＂踏入第24日，香港政府与香港专上学生联会（学联）代表将于周二傍晚展开首次对话。行政长官梁振英表示，一次对话未必能够解决所有问题，但能够对话是好的开始，并就如何在政改问题上，通过对话收窄分歧。

对于日前梁振英接受一本地电视台访问时指出，有外部势力介入占领运动。梁振英在出席行政会议前对记者表示，这并不是他的猜测，至于是否要拿出证据并在社会公开，他说在适当时候会作适当考虑。

由政务司司长林郑月娥、律政司司长袁国强和政制及内地事务局局长谭志源组成的政改谘询专责小组成员，将联同行政长官办公室主任邱腾华和政制及内地事务局副局长刘江华，今天傍晚6时与五名学联代表就政制发展进行首次对话。但外界普遍对于对话能够取得突破预期不高。

梁振英表示，政府通过三位司局长抱着最大的诚意去聆听学联同学的意见，亦会向他们解释，亦通过现场的转播，向社会大众解释政府在政改方面的立场和看法。

他重申，在政改问题上，要根据《基本法》和人大常委的若干决定来执行香港的政改，落实普选。香港社会亦普遍期望占领香港各条街道的人士能守法、依法办事。

至于学联则要求政府接纳三项诉求，包括向人大常委提补充文件、争取公民提名及废除功能组别等。这与政府方面有较大分歧。

香港高等法院昨天在接获申请后颁发禁制令，禁制示威者堵塞旺角多条马路，以及禁制堵塞金钟中信大厦出入口及龙汇道。

另外，梁振英被问到日前在一电视访问中指出占领运动有外部势力参与时，他指出，香港作为中国一部分，同时亦是一个高度开放的城市，一直以来所处的国际环境是相当复杂的。

＂我是有说过，在占中这个问题上是有外部势力参与的。这个并不是我的一个猜测，我是有责任知道这些事情...至于是否要举甚么证据出来，在社会公开这些证据出来，我相信任何一个政府在知道这些事情时，都要面对、都要处理。＂他说。

＂至于应该怎样披露，或是把这些证据拿出来，我看在适当时候，我们会作适当考虑。＂他续称。

对于部份海外报章报导，梁振英日前在礼宾府会见一些外国传媒时表示，如果特首候选人由公众提名，政策会向穷人或劳工阶层倾斜，并指公众直接提名特首候选人是不可能做到，而目前的提名委员会可反映不同界别意见。

梁振英回应说，《基本法》是有均衡参与这个概念，但均衡参与意思不是以人数来决定，而是社会各个界别，例如体育界和宗教界等，这些界别人数虽少，但在选举过程当中都能够体现其在社会的重要性，这亦是体现均衡参与的一部分。而在《基本法》里面没有＂公民提名＂。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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