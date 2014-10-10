《星岛日报》：民情逆转 抗争升级失人心

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
(10月10日社评)
政府与专上学生联会原定今天举行的政制对话告吹，表面上失去了一次解开死结的机会，实际上学生提出的不切实际叫价，是政府一定没法答应的，对话不对话，学联都不会收手，抗争行动注定继续。
任何谈判要有结果，双方都应该留有议价的空间，一开始各自表述立场，之后透过讨价还价，得出一个双方就算不大满意，但都能接受的折衷方案。但学联今次却不是这样，而是坚持违反《基本法》的公民提名特首候选人方案，希望政府提出达到这个目标的蓝图。因此，对话从开始已没有建设性的谈判基础，也绝无可能解决今次危机。
不断把行动升级，窒碍政府管治和社会发展，令市民怨声载道，对政府和抗争运动者构成双输，社会付出的代价更重。
如今，球落在学联的一边，但其形势已大不如前。首先，行动愈拖愈久，内部已经出现不同看法，离开的人愈来愈多；此外，社会支持度减弱，民意出现逆转，连本来政见倾向民主派者，都有不少人觉得厌烦，对学生由同情转为不支持，不止是因为个人不便或蒙受损失，更担心运动对香港经济的冲击愈来愈大。
学联失去民心的另一主要原因，是大批学生卷入长期街道抗争，令许多家长大受困扰，反对和厌倦的情绪日益升高。同时，一般市民则认为学生无生活负担，不顾上一代是否受损，形成对示威学生的不满。这股民情将大大削弱对学联的支持。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。