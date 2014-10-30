香港《明报》：香港情势危疑诡谲 田北俊失政协资格

（10月30日社评）

田北俊公开要求特首梁振英考虑辞职，引起中央不满，撤销他的全国政协委员资格。中央对田北俊的处理，估计与应对占领运动有关，相信短期内可以起到震慑作用，使情势不至恶化。不过，梁振英政府能否有效管治香港，仍是现实问题；另外，此事使人联想到政协委员是否须与中央保持一致，才可享有国家名器的政治利益。

田北俊提出要求梁振英考虑请辞，他大概认为此乃一己之见，提出来供梁振英思考和引发讨论而已。

不过，占领运动使香港政治情势陷于历来仅见的危局，学生的诉求一度包括要求梁振英下台。因此，中央的解读或许更复杂。

即使中央有新一波＂倒梁＂的判断，对田北俊的处理仍然可以有不同选择。现在中央选择不淡化处理，而是事先张扬，唯恐有人不知道的方式完成清理门户，此乃刻意让人知道不与中央保持一致就要承受后果。

田北俊的遭遇，是否关乎言论自由空间收窄也值得注意。政协委员都要遵守政协章程，原则上无异议。不过，一国两制让香港言论自由的尺度远较内地宽松，田北俊表述的是香港内部事务，现在的处理与内地同类情况看齐，是否恰当，值得商榷。在香港，不怕有不同意见，只怕没有空间交流讨论；香港透明度高的氛围，各方基本上知道发生了什么事，密室操作与多元开放，有根本性扞格，对香港带来的负面影响，不容忽视。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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