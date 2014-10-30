香港《明报》：香港情势危疑诡谲 田北俊失政协资格

第一轮法国大选后市场风险偏好上升--FXTM富拓
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
（10月30日社评）
田北俊公开要求特首梁振英考虑辞职，引起中央不满，撤销他的全国政协委员资格。中央对田北俊的处理，估计与应对占领运动有关，相信短期内可以起到震慑作用，使情势不至恶化。不过，梁振英政府能否有效管治香港，仍是现实问题；另外，此事使人联想到政协委员是否须与中央保持一致，才可享有国家名器的政治利益。
田北俊提出要求梁振英考虑请辞，他大概认为此乃一己之见，提出来供梁振英思考和引发讨论而已。
不过，占领运动使香港政治情势陷于历来仅见的危局，学生的诉求一度包括要求梁振英下台。因此，中央的解读或许更复杂。
即使中央有新一波＂倒梁＂的判断，对田北俊的处理仍然可以有不同选择。现在中央选择不淡化处理，而是事先张扬，唯恐有人不知道的方式完成清理门户，此乃刻意让人知道不与中央保持一致就要承受后果。
田北俊的遭遇，是否关乎言论自由空间收窄也值得注意。政协委员都要遵守政协章程，原则上无异议。不过，一国两制让香港言论自由的尺度远较内地宽松，田北俊表述的是香港内部事务，现在的处理与内地同类情况看齐，是否恰当，值得商榷。在香港，不怕有不同意见，只怕没有空间交流讨论；香港透明度高的氛围，各方基本上知道发生了什么事，密室操作与多元开放，有根本性扞格，对香港带来的负面影响，不容忽视。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。