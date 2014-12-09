香港《星岛日报》：离场才是真正对武力说不

（12月9日社评）

法庭针对部分“占钟”路面的禁制令正式盖章生效，预计警方日内会协助执达吏执行法庭命令，顺带清场。

现时专上学生联会尚未就退场与否表态，而学民思潮已摆出留到最后的姿态。他们如果没有勇气宣布预先退场，余下最能维持尊严的做法，是返回原先的公民抗命“剧本”，在清场时毫不反抗，集体接受警方拘捕，避免另一场血腥冲突。

这样的理想化场面，在当下的现实环境中难以发生，一来学生从来说一套做一套，距最初期望的境界甚远；二来即使学生领袖愿意接受警方拘捕，仍有为数不少的激进分子打算藉警方清场的最后机会，进行武力反抗，以达到逼使警方使用他们所谓的“过分武力”，让他们有藉口可声讨警方，以持续抗争。

以武力清场，从来不是政府和警方想做的事，真正为香港好的人更希望事件能够和平解决。可是，当事态发展到武力清场的可能性达99%，学民仍然要到警方动武后才安排老少占领者离场，恐怕到时相当混乱，这并非对老少安全负责任的做法，反而有利用他们阻延警方清场之嫌。

学生组织应该事先呼吁老少勿在清场之日到金钟占领区，而原先留在区内的，就须事先离场。由于清场估计在上课时间进行，估计旷课去现场的中学生不多。其实，不止长者和中学生，双学同样应叫其他市民在清场前离开此高危之地。

如果学生和市民坚持不肯离场，且情绪激动，反应强烈，就提供了武力升级的环境，弄不好会演变成悲剧。社会大众并不希望以流血来成就悲剧英雄，主动离场是对武力说不的最有力行动。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。