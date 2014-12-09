香港《星岛日报》：离场才是真正对武力说不

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
（12月9日社评）
法庭针对部分“占钟”路面的禁制令正式盖章生效，预计警方日内会协助执达吏执行法庭命令，顺带清场。
现时专上学生联会尚未就退场与否表态，而学民思潮已摆出留到最后的姿态。他们如果没有勇气宣布预先退场，余下最能维持尊严的做法，是返回原先的公民抗命“剧本”，在清场时毫不反抗，集体接受警方拘捕，避免另一场血腥冲突。
这样的理想化场面，在当下的现实环境中难以发生，一来学生从来说一套做一套，距最初期望的境界甚远；二来即使学生领袖愿意接受警方拘捕，仍有为数不少的激进分子打算藉警方清场的最后机会，进行武力反抗，以达到逼使警方使用他们所谓的“过分武力”，让他们有藉口可声讨警方，以持续抗争。
以武力清场，从来不是政府和警方想做的事，真正为香港好的人更希望事件能够和平解决。可是，当事态发展到武力清场的可能性达99%，学民仍然要到警方动武后才安排老少占领者离场，恐怕到时相当混乱，这并非对老少安全负责任的做法，反而有利用他们阻延警方清场之嫌。
学生组织应该事先呼吁老少勿在清场之日到金钟占领区，而原先留在区内的，就须事先离场。由于清场估计在上课时间进行，估计旷课去现场的中学生不多。其实，不止长者和中学生，双学同样应叫其他市民在清场前离开此高危之地。
如果学生和市民坚持不肯离场，且情绪激动，反应强烈，就提供了武力升级的环境，弄不好会演变成悲剧。社会大众并不希望以流血来成就悲剧英雄，主动离场是对武力说不的最有力行动。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 国际知名投行瑞银旗下中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，当前流动性趋紧的环境中，看好A股市场低估值蓝筹股，近期内小盘股不太可能出现反转。
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。