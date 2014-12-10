香港《星岛日报》：社会代价巨大 要算“占领”的帐

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（12月10日社评）
警方公布明日在金钟占领区全面清场，为期逾两个月的占领行动进入尾声。这场政治风暴令社会付出的巨大代价，必须点算清楚，让公众知道，双学为一己政治目的，令香港蒙受多大损失，这样才可降低其死灰复燃的机会。
占领行动举着争取民主的大旗，叫大家为“美好将来”作牺牲。口号叫得动听，但运动变质为严重损害众多市民利益的乱局，是否值得，就大成疑问。究竟严重到甚么程度？公众的无形和具体损失有多大？这都须认真作“灾情”评估。
有些损失不容易以数字衡量，例如社会撕裂、家庭内部不和、不少人的精神受困扰、集会影响附近居民安宁及破坏环境等，虽然不涉金钱，但由此造成的集体焦虑不安，以及心理创伤，都对社会带来实实在在的损害。
为了应付占领行动，政府要动用大量警力维持秩序和治安，清场后又轮到检控部门和司法部门耗费大量资源去跟进和审理，这些开支都要算到纳税人头上，耗用的公帑甚惊人。至于旅游及相关行业面对的损失，在占领行动结束后都不会即时止血。
今次占领行动的组织者和参加者，严重低估了社会代价，学生领袖极其量只在行动初期对引起公众“不便”致歉，市民的实际损失，谁会补偿？这种罔顾社会代价的想法，如果不加以纠正，类似占领行动的抗争形式，就可能借屍还魂。
因此，政府智囊或者学术机构须认真评估占领行动造成的社会经济损失，供社会对比，进一步擦亮市民大众的眼睛，凝聚民意，不让这类对香港产生严重损害的抗争回圈不息，令香港在长期消耗中沉沦。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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