香港《明报》：和平非暴力或冲突流血 考验港人文明成熟一面

（12月11日社评）

金钟被占领场地今日清场，警方能否顺利完成任务，会否出现警民冲突流血场面，不单是每一名香港市民，相信北京以至国际社会也都密切关注。

任谁都知道，占领干道、阻断交通不可能永续下去，总有结束之日；若占领人士拒绝主动离去，公权力介入，由警方执行清场，就是必然发生的事。对关注这场运动的境内外人士，清场会否和平非暴力是唯一悬念。

清场在光天化日下进行，有传媒的镜头如实记录，监警会成员也在场观察，还有其他人士表示会到场监察；在众目睽睽下，若非必要很难想像警方会使用过度武力。证诸过去两个半月，和平非暴力只是主观良好愿望，占领运动每逢有警民动态的互动场面，冲突都免不了。

其实，金钟清场的风险主要有两方面：一是警方使用过度武力，一是占领人士以暴力抗拒清场。警方最近处理占领运动，总体而言展示了极大克制。

监于双学与民主派议员以抗争回应清场，又不与“以武制暴”断然切割，这就是清场风险的变数由来。今日“以武制暴”者若带头与警方对抗，其他人会否跟随、警方如何回应，都无法预估。设若场面演变至大规模冲击警方防线，届时有什么力量可以叫停？这就是清场的风险所在。

占领运动的生命力在于和平非暴力，它得到国际关注也是基于此。今日清场之后，环绕政改的抗争相信陆续有来，若社会长期处于冲突边缘状态而不再理所当然地稳定，社会将要承受的巨大成本，对香港整体绝无好处。

无论发生什么事，期望所有抗争者都必须坚持恪守和平非暴力原则，避免把香港推向万劫不复的境地。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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