香港《明报》：和平非暴力或冲突流血 考验港人文明成熟一面

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（12月11日社评）
金钟被占领场地今日清场，警方能否顺利完成任务，会否出现警民冲突流血场面，不单是每一名香港市民，相信北京以至国际社会也都密切关注。
任谁都知道，占领干道、阻断交通不可能永续下去，总有结束之日；若占领人士拒绝主动离去，公权力介入，由警方执行清场，就是必然发生的事。对关注这场运动的境内外人士，清场会否和平非暴力是唯一悬念。
清场在光天化日下进行，有传媒的镜头如实记录，监警会成员也在场观察，还有其他人士表示会到场监察；在众目睽睽下，若非必要很难想像警方会使用过度武力。证诸过去两个半月，和平非暴力只是主观良好愿望，占领运动每逢有警民动态的互动场面，冲突都免不了。
其实，金钟清场的风险主要有两方面：一是警方使用过度武力，一是占领人士以暴力抗拒清场。警方最近处理占领运动，总体而言展示了极大克制。
监于双学与民主派议员以抗争回应清场，又不与“以武制暴”断然切割，这就是清场风险的变数由来。今日“以武制暴”者若带头与警方对抗，其他人会否跟随、警方如何回应，都无法预估。设若场面演变至大规模冲击警方防线，届时有什么力量可以叫停？这就是清场的风险所在。
占领运动的生命力在于和平非暴力，它得到国际关注也是基于此。今日清场之后，环绕政改的抗争相信陆续有来，若社会长期处于冲突边缘状态而不再理所当然地稳定，社会将要承受的巨大成本，对香港整体绝无好处。
无论发生什么事，期望所有抗争者都必须坚持恪守和平非暴力原则，避免把香港推向万劫不复的境地。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。