香港《经济日报》：后占领时代 互谅胜“再启蒙”

（12月15日社评）

中国全国人大常委会法工委副主任张荣顺昨指，需研究在港澳进行一国两制及《基本法》“再启蒙”。港人固须多加了解一国两制，惟威权式“再启蒙”，对中港关系与港府管治恐弄巧反拙。

张荣顺昨提出一个看法，就是要研究在港澳社会如何树立国家民族观念、如何进行一国两制及《基本法》“再启蒙”。

但要加深港人对一国的了解与尊重，提高至“再启蒙”，港人则有两方面忧虑。

其一，被蒙蔽、思想闭塞或深陷歧途者，才需“再启蒙”打破错误思想，其力度远远不止于加强沟通与理解，那香港是否将要推行大规模的思想再教育呢？此对港人尤其年轻一代，恐难以接受，甚至可能激起更大反弹。

其二，国务院于6月上旬突然发布《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书，表述了中央对一国两制在香港实践的看法，背景是中央认为香港在落实《基本法》上有偏差，有些“走样”，而且在理解方面经常各有各说法，故以白皮书的方式一锤定音。外界猜测“再启蒙”的内容，顺理成章很可能就是白皮书所述。

绝大多数港人并无港独、反中之心，若以威权的方式灌输一国两制的理解，更可能出现的不是增加港人的国家民族观念，而是不幸地，港人尤其年轻人认为与内地的价值观相差更远，对国家更缺乏归属感，中港之间的矛盾更激化，香港社会撕裂更甚，港府的管治亦更难。

一国两制虽已实践了17年，但仍需磨合，摸索如何有效、有益落实，个中需要的是中港互谅互让，港人须自动多了解、尊重一国，中央也须多了解港人真正所想，莫让误解误了中港关系的未来。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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