香港《经济日报》：后占领时代 互谅胜“再启蒙”

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（12月15日社评）
中国全国人大常委会法工委副主任张荣顺昨指，需研究在港澳进行一国两制及《基本法》“再启蒙”。港人固须多加了解一国两制，惟威权式“再启蒙”，对中港关系与港府管治恐弄巧反拙。
张荣顺昨提出一个看法，就是要研究在港澳社会如何树立国家民族观念、如何进行一国两制及《基本法》“再启蒙”。
但要加深港人对一国的了解与尊重，提高至“再启蒙”，港人则有两方面忧虑。
其一，被蒙蔽、思想闭塞或深陷歧途者，才需“再启蒙”打破错误思想，其力度远远不止于加强沟通与理解，那香港是否将要推行大规模的思想再教育呢？此对港人尤其年轻一代，恐难以接受，甚至可能激起更大反弹。
其二，国务院于6月上旬突然发布《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书，表述了中央对一国两制在香港实践的看法，背景是中央认为香港在落实《基本法》上有偏差，有些“走样”，而且在理解方面经常各有各说法，故以白皮书的方式一锤定音。外界猜测“再启蒙”的内容，顺理成章很可能就是白皮书所述。
绝大多数港人并无港独、反中之心，若以威权的方式灌输一国两制的理解，更可能出现的不是增加港人的国家民族观念，而是不幸地，港人尤其年轻人认为与内地的价值观相差更远，对国家更缺乏归属感，中港之间的矛盾更激化，香港社会撕裂更甚，港府的管治亦更难。
一国两制虽已实践了17年，但仍需磨合，摸索如何有效、有益落实，个中需要的是中港互谅互让，港人须自动多了解、尊重一国，中央也须多了解港人真正所想，莫让误解误了中港关系的未来。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。