香港《文汇报》：吸取“占中”教训 维护香港法治

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（12月16日社评）
铜锣湾“占领”区及立法会示威区昨日顺利完成清场，困扰香港两个多月的违法“占中”终告全面结束。“占中”最令人忧虑的是，动摇香港的法治根基“占中”引发的乱局说明，如果只讲民主，不讲法治，不是真正民主，而是无政府状态。吸取“占中”教训，最重要的就是要维护法治。
最令人忧虑的是，“占中”打着民主的旗号，动摇香港的法治根基。“占中”鼓吹的“公民提名”、“符合国际标准的真普选”，本身就违反基本法和人大决定。种种冲击法治的言论甚嚣尘上，有法律学者、律师，公然煽动为了“公民抗命”的“崇高理由”不必遵守法庭命令，怂恿示威者漠视法庭命令、抗拒警方执法。法治乃一个社会最重要的基石，带领香港步向文明、安全、有序。任何人都不能打民主的旗号凌驾法律之上。香港落实普选唯有遵循基本法和人大决定，才能水到渠成。
“占中”虽然落幕，但如果搞手们不受到应有的法律制裁，只会衍生更多违法乱港的行为，“占中”随时可能卷土重来。“占中”破坏法治，破坏社会安宁，祸害青年学生，使香港成为暴戾之都、动乱之都，后果非常严重。其中，组织、策划、资助及煽动参加违法“占领”行动的人，涉嫌违法性质最为严重。执法机构必须依法将“占中”搞手绳之以法，令其付出应付的代价。 唯有执法必严，彰显法治，伸张正义，以儆效尤，才能有效阻止违法暴力抗争泛滥成灾。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。