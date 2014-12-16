香港《文汇报》：吸取“占中”教训 维护香港法治

（12月16日社评）

铜锣湾“占领”区及立法会示威区昨日顺利完成清场，困扰香港两个多月的违法“占中”终告全面结束。“占中”最令人忧虑的是，动摇香港的法治根基“占中”引发的乱局说明，如果只讲民主，不讲法治，不是真正民主，而是无政府状态。吸取“占中”教训，最重要的就是要维护法治。

最令人忧虑的是，“占中”打着民主的旗号，动摇香港的法治根基。“占中”鼓吹的“公民提名”、“符合国际标准的真普选”，本身就违反基本法和人大决定。种种冲击法治的言论甚嚣尘上，有法律学者、律师，公然煽动为了“公民抗命”的“崇高理由”不必遵守法庭命令，怂恿示威者漠视法庭命令、抗拒警方执法。法治乃一个社会最重要的基石，带领香港步向文明、安全、有序。任何人都不能打民主的旗号凌驾法律之上。香港落实普选唯有遵循基本法和人大决定，才能水到渠成。

“占中”虽然落幕，但如果搞手们不受到应有的法律制裁，只会衍生更多违法乱港的行为，“占中”随时可能卷土重来。“占中”破坏法治，破坏社会安宁，祸害青年学生，使香港成为暴戾之都、动乱之都，后果非常严重。其中，组织、策划、资助及煽动参加违法“占领”行动的人，涉嫌违法性质最为严重。执法机构必须依法将“占中”搞手绳之以法，令其付出应付的代价。 唯有执法必严，彰显法治，伸张正义，以儆效尤，才能有效阻止违法暴力抗争泛滥成灾。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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