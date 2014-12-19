香港《文汇报》：反思“占中”教训 正确处理三个关

（12月19日社评） - 港澳办主任王光亚昨日在北京会见九龙各界社团访京团。会后，九龙社团联会理事长王惠贞引述王光亚呼吁，希望大家能够就今次“占领行动”进行反思，能够思考“一国”和“两制”的关系，思考民主和法治的关系，也思考香港和内地的关系。香港发生“占中”的原因固然很多，其中较为深层的原因就是有些人不能正确认识“一国”和“两制”、民主和法治、香港和内地这三个关系。反思“占中”教训，需要对症下药，深入思考，正确处理好这三个关系，防止“占中”重演。

“占中”的最大问题，就是把矛头指向中央，要推翻全国人大决定，只讲“两制”不讲“一国”，甚至把“两制”凌驾于“一国”之上，这是挑战基本法，挑战“一国两制”，破坏香港和祖国内地之间的信任关系。

“占中”已经结束，市民应全面了解基本法有关内容，正确认识和处理中央与香港的关系，加强国家民族的归属感。市民还要清醒地看到，没有法治就不可能有真正的民主，忽视法治盲目搞民主，往往欲速不达，反倒陷入无政府状态之中。

在反思“占中”的过程中，有人故意将“占中”发生的原因归咎于特区政府施政不善。这显然是别有用心。实际上，“占中”之所以在香港发生，一方面是外部势力与香港反对派沆瀣一气，里应外合，蓄意危害香港繁荣稳定和国家主权、安全与发展利益；另一方面也与香港一些人对“一国两制”、对两地关系、对民主法治关系认识不足有关。有人借反思“占中”攻击特区政府、攻击中央，恰恰说明进行“一国两制”再启蒙、处理好民主法治关系的迫切性和重要性，唯有如此，才能激浊扬清、正本清源。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。