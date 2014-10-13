香港《星岛日报》：学联遗烂摊子 要对乱局负责

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（10月13日社评）
占领运动至今半个月，发展成不同组织、不同人士盘踞不同占领区的局面，缺乏中央统筹指挥，进退更加失据，市民承受的代价不断加重扩大。
占领行动堵塞多处干道，妨碍市民正常生活，打击商户及众多从业员的生计，无论基层、中产、大小商户都受到影响，连立场偏向民主派的大律师公会都批评今次行动，对不少市民带来「过度的」损害和不便。占领行动激起跨阶层的民怨和民愤，把大量市民推向运动的对立面。
可是，占领运动一发不可收拾，在收窄占领规模的问题上，占中发起人和学生组织摇摆不定，朝令夕改，而且不同地区的占领者各自为政，最流行的一句话是「你不代表我」，要撤离某区，先要得到当区占领者同意，学生组织作不了主。
当局势愈来愈乱，学生组织又无法控制局面，唯一出路就是警方清场。这正是部分人士所期待的，透过警方清场来重新激起支持者上街，这种心态，与二十五年前有北京学运领袖认为要血洗天安门来召唤民众，一样要不得。
占中三子和学生组织搞出失控乱局，要警方收拾烂摊子，如果到时还藉此抨击警方武力清场，就是不分是非。明明是他们自己开出挑起公民抗命占领道路的火头，才激发市民上街占领，以及一些激进政治组织乘机骑劫部分占领区，他们不能以一句「我管不了这么多」，就把自己的责任推搪得一乾二净，如果还要向清场回复秩序的警方反咬一口，就要反省自己剩下多少公道良知了。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。