香港《星岛日报》：“占中”败象已呈 清路应一鼓作气

（10月15日社评）

警方昨天突击清除金钟道「占领区」的路障，将一条被堵塞十多天的干道打通，有网民见到车辆恢复如常行驶，在路旁鼓掌，反映警方清路得到公众支持。

反观留守金钟道的占领者，在早前传出警方将会清场的消息时，他们还杀气腾腾，着齐保护装备，又搭起尖竹阵，摆出「誓死一战，坚守不退」的姿态，但昨天现场所见，他们对警员清除路障没有强烈抗拒，像泄了气的皮球，退守到大路以外聚集，过去的气势已不复现。

无论占领者如何负隅顽抗，如何继续振振有词，但明眼人都看到，这场运动败象已呈，目前的行动只不过是强弩之末。首先，任何运动能否持续、升级，靠的是民气、民心，如失去了公众的支持，运动终会走向失败。

此外，「占中」内部四分五裂，严重不和，激烈争论不断，例如早前民主党便要求撤离金钟道，但部分占领者全不理会，学民思潮黄之锋继续声声「坚守」，不同意退让，结果主动撤走没法实行，白白失去了挽回民意的机会。

第三，「占中」组织者原本想逼政府对话，叫出天价要求对手让步，然后以此凝聚群众，维持运动的声势，但政府没有堕入这个圈套，拒绝会谈，结果运动失去了目标，动力随而日渐消减。

学联和学民思潮纵使口口声声坚持到底，但运动濒临崩溃已是必然结果，这时候警方应一鼓作气，在市民支持下，迅速在各「占领区」展开清场行动，让香港早日回复秩序和正常生活，重见晴天。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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