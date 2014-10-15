香港《星岛日报》：“占中”败象已呈 清路应一鼓作气

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月15日社评）
警方昨天突击清除金钟道「占领区」的路障，将一条被堵塞十多天的干道打通，有网民见到车辆恢复如常行驶，在路旁鼓掌，反映警方清路得到公众支持。
反观留守金钟道的占领者，在早前传出警方将会清场的消息时，他们还杀气腾腾，着齐保护装备，又搭起尖竹阵，摆出「誓死一战，坚守不退」的姿态，但昨天现场所见，他们对警员清除路障没有强烈抗拒，像泄了气的皮球，退守到大路以外聚集，过去的气势已不复现。
无论占领者如何负隅顽抗，如何继续振振有词，但明眼人都看到，这场运动败象已呈，目前的行动只不过是强弩之末。首先，任何运动能否持续、升级，靠的是民气、民心，如失去了公众的支持，运动终会走向失败。
此外，「占中」内部四分五裂，严重不和，激烈争论不断，例如早前民主党便要求撤离金钟道，但部分占领者全不理会，学民思潮黄之锋继续声声「坚守」，不同意退让，结果主动撤走没法实行，白白失去了挽回民意的机会。
第三，「占中」组织者原本想逼政府对话，叫出天价要求对手让步，然后以此凝聚群众，维持运动的声势，但政府没有堕入这个圈套，拒绝会谈，结果运动失去了目标，动力随而日渐消减。
学联和学民思潮纵使口口声声坚持到底，但运动濒临崩溃已是必然结果，这时候警方应一鼓作气，在市民支持下，迅速在各「占领区」展开清场行动，让香港早日回复秩序和正常生活，重见晴天。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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