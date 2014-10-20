香港《明报》： 重建信任长路仍漫漫改革社会才可消矛盾

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（10月20日社评）
警方在占领行动一些场区清场之后，按照特区政府及学联之间的公开讲话内容，明天（周二）两者之间就会展开对话。梁振英上周四会见传媒时称，学联的公民提名及人大常委撤回决定的前设「不务实」，学联则斥政府「霸道不理性」。当占领事件发展到目前阶段，转向另一漫长段落已是大势所在：未来社会如何重建信任。
有一种说法是，政府及社会之间一旦结束对立状态之后，双方都有责任在未来日子取得对方的信任。
《孟子》说「惟能者能以大事小」，这是我们早前就香港时局提出的看法，社会几经波折以迄目前，展望未来发展，这句名言依然合用。政改是短时期的事，谈得拢就谈下去，谈不拢就下次再谈或暂时按下不提，也许会有其他更具智慧的方法处理。然而，社会如何从这次信任危机重建，以至能否令「危」变「机」，循此改革香港社会内部深层次矛盾，是特区政府应该长考的课题。
今天的香港氛围令人想起近半个世纪前的时空，撕裂后受伤的社会如何重新建立信任及信心，端视特区政府如何随着社会要求政改的呼声因势利导，让香港再度起航。
面对当下香港的政治及社会处于拉紧状态的大气候之下，我们认为，当政改争论告一段落，政府应邀请德高望重的社会人士例如大法官等，就这次政改及占领事件深入调查，并逐一指出及解决香港内部的深层次矛盾。政府据此制订政策，调整施政方向，这样香港才能浴火重生，给回700 万巿民一个属于自己的香港。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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