香港《文汇报》：警方须准备足够力量执行禁制令

（11月12日社评）

署理行政长官林郑月娥昨日表示，禁制令是法庭的严肃命令，任何人都必须绝对尊重和遵从，并强调警方会按法庭指令做好准备，包括在有需要时采取拘捕行动。需要指出的是，＂占领区＂的激进分子不会心甘情愿地服从禁制令退场。面对清除路障行动可能遭遇的反抗，警方须准备足够的力量，坚决拘捕对抗禁制令的极端分子，以强有力的执法行动维护法治权威。

法治是香港的社会核心价值，无条件遵守法庭颁发的命令是体现法治精神的重要内容。无论任何人、任何理由都不能凌驾于法庭命令之上。如今法院不仅延长禁制令，更特别赋予警方清除路障的权力，就是希望公众了解违反法庭命令的后果，切勿以身试法。

必须看到，＂占中＂是一场蓄谋已久的非法抗争行动，以破坏法治、搞乱香港为手段，胁迫中央及特区政府在政改的原则问题上退让，至今＂占中＂的搞手们还妄图推翻人大决定。禁制令自颁发以来，就未曾得到有效实施。

根据之前执行禁制令屡遭阻挠的经验判断，即将展开的依法清理路障，遇到激烈对抗的情况很大机会重演，如果没有警方的协助，禁制令只能再度沦为一纸空文。警方不仅有协助执行禁制令的需要，更要充分考虑可能遇到激烈反抗，做好人手和装备的部署，准备足够的力量对付暴力抵抗，当场拘捕违反禁制令的占领者，以强有力的执法行动彰显有法必依、违法必究的法治精神。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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