香港《文汇报》：警方须准备足够力量执行禁制令

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月12日社评）
署理行政长官林郑月娥昨日表示，禁制令是法庭的严肃命令，任何人都必须绝对尊重和遵从，并强调警方会按法庭指令做好准备，包括在有需要时采取拘捕行动。需要指出的是，＂占领区＂的激进分子不会心甘情愿地服从禁制令退场。面对清除路障行动可能遭遇的反抗，警方须准备足够的力量，坚决拘捕对抗禁制令的极端分子，以强有力的执法行动维护法治权威。
法治是香港的社会核心价值，无条件遵守法庭颁发的命令是体现法治精神的重要内容。无论任何人、任何理由都不能凌驾于法庭命令之上。如今法院不仅延长禁制令，更特别赋予警方清除路障的权力，就是希望公众了解违反法庭命令的后果，切勿以身试法。
必须看到，＂占中＂是一场蓄谋已久的非法抗争行动，以破坏法治、搞乱香港为手段，胁迫中央及特区政府在政改的原则问题上退让，至今＂占中＂的搞手们还妄图推翻人大决定。禁制令自颁发以来，就未曾得到有效实施。
根据之前执行禁制令屡遭阻挠的经验判断，即将展开的依法清理路障，遇到激烈对抗的情况很大机会重演，如果没有警方的协助，禁制令只能再度沦为一纸空文。警方不仅有协助执行禁制令的需要，更要充分考虑可能遇到激烈反抗，做好人手和装备的部署，准备足够的力量对付暴力抵抗，当场拘捕违反禁制令的占领者，以强有力的执法行动彰显有法必依、违法必究的法治精神。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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