香港《信报》：山不转路转路不转人转 莫把僵局拖成败局

（11月17日社评）

打造民主社会，必先尊重民意，此乃最基本的游戏规则。中文大学最新发表的第三轮政改意见调查，支持占领运动的受访者由10月的38%，跌至34%，不支持的受访者则由35%，上升至44%。易言之，民意逆转趋势显着，随着占领运动旷日持久，示威者流失愈来愈多的民意支持。

大部分受访者认为占领者应全面撤离，就表示他们都不支持民主诉求吗？当然不是。香港人是希望政治制度可以沿着民主化的轨道向前发展的，如今市民反对的，是损害公众利益、妨碍社会秩序、影响经济环境、没完没了占领交通干道的手段。

明言示威者有必要撤离的不止于民意，还有独立于行政权和立法权之外运作的司法机构。高等法院上诉庭日前拒绝旺角占领区临时禁制令的上诉许可申请，亦不批准暂缓执行禁令。

有一点必须强调，回归理性包括回归尊重民意的务实态度，不能选择性采纳之，顺我者才是民意，逆我者则贬斥为假民意，视为不外乎＂蛇斋饼糭＂的产物。

山不转路转，路不转人转，前无去路的占领运动何不冷静地退下来，转个方式持久抗争？眼下胶着得疲莫能兴的僵局，再拖下去的话，令人担心会拖成一个败局，示威者最终连宣布光荣撤退的机会也错失掉。

回归理性尚有一点值得注意，用心良苦敦促示威者撤退的声音，不一定是＂投共＂的表现，黄丝带阵营绝不应该狭隘无理地上纲上线；把自己的一切所求所想强加于人，一定不会是真正的民主。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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