香港《文汇报》：依法清障 彰显法治权威

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月19日社评）
执达主任昨日在中信大厦外移除障碍物，虽然遇到阻扰，但过程大致畅顺。清障顺利，彰显法庭权威，同时，在主流民意强烈反对下，「占中」搞手们面对执达主任与警方联手执行禁制令，也不敢太过放肆。香港作为法治社会，必须谨守依法办事的规则。任何问题都应通过合法的途径来解决，对付违法「占中」行为，诉诸法庭是合适和有效的方式。
非法占领行动堵塞交通、扰乱社会长达50多天，香港法治遭受重创，社会利益受损，市民忍无可忍，期待清障行动早日落实，让社会恢复正常。多个民调显示，近70%民意要求占领行动全面撤退。当法院第一次颁发禁制令，占领者竟然置若罔闻，将法院禁制令踩在脚下，引起社会哗然。法院再度延长禁制令，并授权警方给予协助。因此，昨日执达主任采取清障行动，占领者不得不收敛起往日漠视法治的嚣张气焰，不敢过分阻挠清障行动。
尊重法治是本港的社会核心价值，任何人要表达任何诉求，包括政治诉求，都应遵循法律，采取合法的途径。占领行动侵犯他人合法使用道路的权利，法庭不仅颁发禁制令，要求占领者还路于民，更授权执达主任、警方确保禁制令的实施。这是法治社会中依法办事的应有之义。
当禁制令全面落实后，不能排除有占领者会违法占领其他地区。因此，警方必须坚决执法，绝不手软地拘捕重新占领者，防范占领行动无休无止，留下无穷后患。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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