香港《文汇报》：依法清障 彰显法治权威

（11月19日社评）

执达主任昨日在中信大厦外移除障碍物，虽然遇到阻扰，但过程大致畅顺。清障顺利，彰显法庭权威，同时，在主流民意强烈反对下，「占中」搞手们面对执达主任与警方联手执行禁制令，也不敢太过放肆。香港作为法治社会，必须谨守依法办事的规则。任何问题都应通过合法的途径来解决，对付违法「占中」行为，诉诸法庭是合适和有效的方式。

非法占领行动堵塞交通、扰乱社会长达50多天，香港法治遭受重创，社会利益受损，市民忍无可忍，期待清障行动早日落实，让社会恢复正常。多个民调显示，近70%民意要求占领行动全面撤退。当法院第一次颁发禁制令，占领者竟然置若罔闻，将法院禁制令踩在脚下，引起社会哗然。法院再度延长禁制令，并授权警方给予协助。因此，昨日执达主任采取清障行动，占领者不得不收敛起往日漠视法治的嚣张气焰，不敢过分阻挠清障行动。

尊重法治是本港的社会核心价值，任何人要表达任何诉求，包括政治诉求，都应遵循法律，采取合法的途径。占领行动侵犯他人合法使用道路的权利，法庭不仅颁发禁制令，要求占领者还路于民，更授权执达主任、警方确保禁制令的实施。这是法治社会中依法办事的应有之义。

当禁制令全面落实后，不能排除有占领者会违法占领其他地区。因此，警方必须坚决执法，绝不手软地拘捕重新占领者，防范占领行动无休无止，留下无穷后患。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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